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Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников

Фото: iStock/brizmaker

Фото: iStock/brizmaker

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Новогодние праздники — это время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи могут негативно сказаться на состоянии кожи. О том, как вернуть здоровый вид лицу рассказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.
Когда организму не хватает отдыха, он вырабатывает меньше коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи. В результате кожа становится сухой и обезвоженной, появляются темные круги под глазами, отеки и тусклый цвет лица. Чтобы вернуть коже свежий и отдохнувший вид после новогодних каникул, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными способами:

  • умываться прохладной водой, избегая агрессивных средств;
  • наносить легкий увлажняющий крем;
  • прикладывать холодный компресс на 10–15 минут (можно использовать замороженный отвар ромашки) для снятия отеков;
  • применять быстро действующие охлаждающие и подтягивающие маски для придания свежести лицу;
  • обеспечивать себе полноценный сон;
  • ограничивать потребление алкоголя и кофеина, так как они способствуют обезвоживанию организма.


«Однако, если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — отметила врач.

Прежде врач-диетолог Алена Капустина рассказала, как избавиться от лишнего веча после продолжительных выходных. По ее словам, начинать стоит с утренней зарядки, постепенно увеличивая ее интенсивность. Она также подчеркнула, что для похудения важно уменьшить размеры порций и заменить высококалорийные продукты на овощи, фрукты и источники белка.

Капустина рекомендовала пить больше воды, так как она способствует ускорению метаболизма и помогает выводить токсины из организма. Она советует питаться 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать переедания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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