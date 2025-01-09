Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников

Новогодние праздники — это время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи могут негативно сказаться на состоянии кожи. О том, как вернуть здоровый вид лицу рассказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.