Психолог раскрыл вред концепции бодипозитива

Фото: istockphoto/Dacharlie
Бодипозитив помогает укреплять самооценку через отказ от ожиданий и оценок внешнего мира, однако тех, кто видит в нем абсолютное принятие «всего, что есть», он может привести к проблемам со здоровьем — как физическим, так и эмоциональным. Об этом заявил психолог Георгий Медведицкий в беседе с RuNews24.ru.
Медведицкий отметил, что данная концепция является мощным инструментом для укрепления самооценки, с помощью которой можно многие увидят в своем теле партнера, а не врага. При этом важно не переставать заботиться об организме, а также помнить, что бодипозитив — это не игнорирование проблем и бездействие, а работа над собой на основе честного самовосприятия.
«Если воспринимать его как абсолют, это может привести к избеганию ответственности за собственное здоровье, как физическое, так и эмоциональное. Отказ от заботы о себе может маскироваться под лозунги «я принимаю себя», в то время как внутри может бушевать чувство страха или отчаяния», — подчеркнул специалист.Читайте также:
Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после насыщенных едой праздников
Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
Данил Пономарев