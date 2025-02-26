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Психоаналитик назвала две неожиданные причины скандального деления имущества между супругами

Психоаналитик Смолярчук: экс-супруги делят имущество из-за мести
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Многие супруги после развода «превращаются» в врагов. Они скандалят и делят имущество, забывая, казалось бы, об искренних чувствах, которые были ранее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала две причины, из-за которых семьи скандально делят имущество через суд.

«В среднестатистических семьях люди делят барахло только по двум причинам: чтобы выжить и чтобы отомстить. Первая причина связана именно с финансами. Мужчине, если он обычный служивый работник, нужно куда-то выйти. Поэтому и приходится это делить. А вторая причина — это когда люди делят предметы, которые не представляют никакой ценности. Они в отношениях перешли в острый конфликт, где доказывают невозвратимую ценность. И тогда постоянно друг друга судят, вызывают в суды и так далее», — рассказала эксперт.

По ее словам, месть в разводе происходит из-за желания доказать партнеру, что ему плохо, обратить внимание на одиночество.

«Люди таким образом хотят подчеркнуть: тебе будет плохо без меня, ты будешь страдать», — заключила психоаналитик.

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«Не до жиру»: 14 российских производителей попались на фальсификации молочной продукции
«Известия»: У ряда производителей в РФ найдены фальсификаты молочных продуктов
26 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/gpointstudio

У 14 российских производителей молочной продукции были обнаружены фальсифицированные молочные продукты. Под видом, например, натуральных масла и творога продавались фальсификаты с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в указанных продуктах быть не должно.
Товары реализовывались через крупные торговые сети, такие, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и других, сообщают «Известия». Генеральная прокуратура уже поручила провести проверку указанной продукции на предмет выявления признаков фальсификации. Представители Общественного совета при Роспотребнадзоре обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой изъять товары из продажи.

В обращении, переданном в Минпродторг главой Общественного совета при ведомстве Олегом Павловым указано, что на основе лабораторных исследований в образцах продукции 14 производителей выявлены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Инициаторы обращения просят наказать недобросовестных заводчиков, а некачественную продукцию убрать с полок магазинов.

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Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
26 февраля 2025, 11:38

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе католиков. Оказывается, существует «Пророчество о Папах» согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации. Подробности – в материале «Радио 1».

«Пророчество о Папах»: о чем, что означает


Уже на протяжении нескольких сотен лет католиков всего мира волнует вопрос о подлинности так называемого «Пророчества о Папах» — документа, который может быть настоящим историческим артефактом. В этом предсказании, написанном на латыни, содержится 112 символических описаний римских первосвященников, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).

Согласно наиболее распространенной версии, этот документ принадлежит епископу из Ирландии Святому Малахии (1094-1148). Считается, что он запечатлел видение всех будущих Пап, начиная с его времени и заканчивая последними днями. Впервые «Пророчество о Папах» было опубликовано лишь в 1595 году. Легенда гласит, что оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архиве Ватикана одним из ученых монахов и без разрешения понтифика издан в Венеции.


Предсказание конца света в «Пророчестве о папах»


Фото: iStock/uzhursky

Даже если рассматривать «Пророчество Малахии» как подделку или мистификацию (Католическая церковь до сих пор не приняла окончательного решения по этому поводу), стоит отметить, что описанные в нем Папы удивительным образом совпадают со своими историческими аналогами. Предсказание завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и до сих пор возглавляющий Святой Престол.

О последнем Папе в этом спорном историческом манускрипте сказано следующее: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».


Состояние здоровья папы Франциска


14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска: ему потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного кризиса, и ему сделали переливание крови.

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На фоне критического состояния и преклонного возраста понтифика в Интернете активно обсуждают пророчество, согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации или, по крайней мере, католической церкви. В ответ на обсуждение пророчества о последнем папе католики России призвали сосредоточиться на молитвах за здоровье 88-летнего Франциска, а не на спекуляциях о предстоящем Апокалипсисе.

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци подчеркнул важность объединения в молитве и отметил, что Церковь не занимается слухами и пророчествами.

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#церковь
#здоровье
#папа римский
#предсказание
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Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»
26 февраля 2025, 11:21

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina

Международный молодёжный истерический форум «Сохранённая память», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 3 по 6 апреля в Самарской области, в его работе примут участие 300 человек, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Форум соберёт организаторов и лидеров волонтёрской и общественной деятельности, а также добровольцев в возрасте от 18 лет, который проводят работу в сфере молодёжной политики. Участники форума смогут получить грант от Росмолодёжи на развитие своих проектов», — говорится в сообщении.
Регистрация участников форума проводится в онлайн-формате — на сайте волонтёрыпобеды.рф. Зарегистрироваться можно до 3 марта.

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#форум
#великая отечественная война
#молодёжь
#самарская область
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Продолжается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон»
26 февраля 2025, 11:06

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о приёме заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон», в рамках которого участники могут претендовать на грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе агентства.
Грантовые конкурсы проводятся агентством «Росмолодежь» с целью вовлечения молодых людей в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации.

Приём заявок на конкурс будет продолжаться до 17 марта. Ежегодно конкурс пользуется популярностью у большого числа потенциальных грантополучателей.

В 2024 году на заочные конкурсы были поданы 18 392 проекта из всех регионов России, из которых 2 170 стали победителями. Грантовый фонд составил свыше одного миллиона рублей.

Принять участие в «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого необходимо представить заявки по 18 направлениям поддержки. Приём заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (myrosmol.ru).

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#фонд
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Диетолог Соломатина назвала неожиданную причину перееданий
Диетолог Соломатина: мы переедаем из-за спешки во время приема пищи
26 февраля 2025, 10:52

Фото: istockphoto/Doucefleur

Зачастую мы употребляем пишу на ходу или между делами, однако специалисты утверждают, что это негативно влияет на наше физическое и ментальное здоровье. Многие утверждают, что именно из-за спешки во время приема пищи люди переедают.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедание напрямую зависит от того, насколько мы сосредоточены на еде во время приема пищи.

«Мы так устроены, что можем довольствоваться совершенно малыми порциями, главное — растянуть удовольствие, насытить зоны мозга. А дальше поспевает инсулин, который тащит глюкозу в клетки. Организм получит энергию, а дальше запустятся другие процессы. Для этого всего нужно медленно питаться, не отвлекаясь», — сказала эксперт.

По ее словам, биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.

«Иногда хочется съесть конфету или еще что-то не очень полезное. Съешьте, но исключительно после еды, то есть не на голодный желудок. Едой можно управлять в том числе. Она имеет свои определенные действия – не только физического плана», — объяснила диетолог.

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