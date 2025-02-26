Психоаналитик назвала две неожиданные причины скандального деления имущества между супругами

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Многие супруги после развода «превращаются» в врагов. Они скандалят и делят имущество, забывая, казалось бы, об искренних чувствах, которые были ранее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала две причины, из-за которых семьи скандально делят имущество через суд.
По ее словам, месть в разводе происходит из-за желания доказать партнеру, что ему плохо, обратить внимание на одиночество.
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«В среднестатистических семьях люди делят барахло только по двум причинам: чтобы выжить и чтобы отомстить. Первая причина связана именно с финансами. Мужчине, если он обычный служивый работник, нужно куда-то выйти. Поэтому и приходится это делить. А вторая причина — это когда люди делят предметы, которые не представляют никакой ценности. Они в отношениях перешли в острый конфликт, где доказывают невозвратимую ценность. И тогда постоянно друг друга судят, вызывают в суды и так далее», — рассказала эксперт.
По ее словам, месть в разводе происходит из-за желания доказать партнеру, что ему плохо, обратить внимание на одиночество.
«Люди таким образом хотят подчеркнуть: тебе будет плохо без меня, ты будешь страдать», — заключила психоаналитик.
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Анастасия Панченко