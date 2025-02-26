«Жил на деньги Алсу»: Психоаналитик объяснила, зачем на самом деле Абрамов судится с экс-супругой

Ян Абрамов и Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Ян Абрамов не является тем человеком, который будет воевать ради барахла.
По ее словам, бизнесмен хочет показать обществу не свою скандальность, а свои маскулинные возможности зарабатывать.
Напомним, что 27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака.
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«У него нет задачи не потерять свой материальный какой-то уровень благополучия в разводе. Скорее всего, всего его публичные заявления — это вызов к семье Алсу. Она девушка непростая, она из клана. Он хочет доказать этому клану, что часть добра, которое было нажито в браке, он с достоинством заслужил и заработал, что он не был приспешником и содержанцем-альфонсом», — объяснила эксперт.
По ее словам, бизнесмен хочет показать обществу не свою скандальность, а свои маскулинные возможности зарабатывать.
«Это как раз его большой стратегический задел на будущую личную жизнь, чтобы другие женщины, которые будут претендовать на его внимание, поняли, что он зарабатывал и трудился сам, что это не деньги Алсу. Это такой проект с отложенной выгодой», — сказала психоаналитик.
Напомним, что 27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака.
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Анастасия Панченко