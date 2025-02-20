Психолог объяснила нежелание россиян скидываться на подарки коллегам советским прошлым

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Россияне рассказали о негативном отношении к сборам денег на подарки коллегам. Исследование показало, что 38% россиян не желают сбрасываться в дни рождения.
Бизнес-психолог Кристина Шайдулина в беседе с «Радио 1» связала нежелание скидывать на подарки коллегам с отсутствием командного духа в современном мире.
По ее словам, несправедливость начинает нарастать в человеке, появляется чувство, что его лишают права выбора, что он теряет индивидуальность.
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«Мы дети постсоветского пространства, и когда был коммунизм — все поровну, тогда государство все компенсировало одинаково. Был такой командный дух, и эти традиции в нас до сих пор живут. Но во время сбора денег мы немного другое чувствуем — дисбаланс. Как будто ты недополучишь обратно», — объяснила эксперт.
По ее словам, несправедливость начинает нарастать в человеке, появляется чувство, что его лишают права выбора, что он теряет индивидуальность.
«Я часто называю это "коллективная совесть". У человека появляется вопрос, почему он не имеет права сам распоряжаться своими деньгами. И еще мы часто задумываемся о том, почему компания сама не дарит подарок. То есть появляется какая-то обида, претензия и состояние внутренней нестабильности», — рассказала Шайдулина.
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Анастасия Панченко