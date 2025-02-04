Психоаналитик назвала главное качество, на котором строятся здоровые отношения

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Специалисты утверждают, что искать отношения — врождённая человеческая потребность. Однако люди все чаще задаются вопросом, какие качества в партнере являются для них подходящими, а какие нет. На чем строить здоровый и крепкий союз?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала три лидирующих качества в мужчинах, на которые должны обращать внимание девушки.
Особенное внимание психоаналитик обратила на чувство юмора, которое, по ее мнению, хорошо снижает напряжение и формирует диалоговое поле.
Она подчеркнула, что серьезность и строгость мужчины не показатель его надежности.
Ранее в подкасте «Радио 1» рассказали, чем мужской юмор отличается от женского.
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«Первое — способность мужчины брать на себя ответственность, второе — умение принимать решения, третье — чувство юмора», — сказала эксперт.
Особенное внимание психоаналитик обратила на чувство юмора, которое, по ее мнению, хорошо снижает напряжение и формирует диалоговое поле.
«Мы, женщины, склонны все драматизировать: все пропало, это конец. И в это время приходит наш сильный мужчина и переводит какую-то патовую ситуацию в настоящую шутку. Это очень здорово снижает напряжение, помогает сохранять ценность отношений», — объяснила специалист.
Она подчеркнула, что серьезность и строгость мужчины не показатель его надежности.
«Это прямо противоположно, все наоборот. Под этой серьёзностью может стоять безграмотность, невежество, неуверенность в себе, ну или, извините за выражение, психиатрический диагноз», — заключила Смолярчук.
Ранее в подкасте «Радио 1» рассказали, чем мужской юмор отличается от женского.
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Анастасия Панченко