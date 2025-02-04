«Психическое расстройство»: Психолог прокомментировала высказывание Самойловой о мужчинах

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Супруга рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова назвала качества, которые, по ее мнению, придают мужчине сексуальность. Во главе оказалось чувство юмора. О важности этого качества также заявила актриса Валерия Ланская.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что чувство юмора, действительно, входит в тройку лидирующих мужских качеств, на которые стоит обращать внимание.
По ее мнению, женщины, говорящие о том, что в мужчинах их привлекает чувство юмора, не лукавят.
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«Конечно, здесь нельзя из крайности в крайность прыгать. Бесконечно смеющиеся люди, улыбающиеся всем подряд — это серьезное психиатрическое расстройство. Вряд ли звезды шоу-бизнеса подразумевают таких людей — слабоумных и безвольных. Здоровое чувство юмора — это признак высокого интеллекта и интеллигентности. Когда человек умеет регулировать свою злость, агрессию и переводить ситуацию в шутку. Это великое искусство дипломатов», — объяснила она.
По ее мнению, женщины, говорящие о том, что в мужчинах их привлекает чувство юмора, не лукавят.
«Но нельзя забывать про оставшиеся два качества из этой лидерской тройки: способность мужчины брать на себя ответственность за семью и принимать решения. Чувство юмора стоит только на третьем месте. Юмор снижает напряжение. Поэтому я согласна с теми, для кого юмор важен», — прокомментировала психоаналитик.
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Анастасия Панченко