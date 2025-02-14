Психоаналитик перечислила причины, по которым женщины меняют имидж после разрыва с мужчиной

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Расставание — это не просто конец отношений, но и зачастую начало нового этапа в жизни. Особенно это касается женщин, которые, как показывает практика, нередко принимают решение о смене имиджа после разрыва. Почему это происходит?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала три причины, по которым женщина после расставания с мужчиной меняет образ.
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- Истероидный тип личности: люди, переживающие свое тяжелое состояние путем сбрасывания шкуры. Чаще всего, склонны к этому интроверты.
- Заурядные советы от подруг и псевдопсихологов: они дают бытовые советы, которые звучат оптимистически. Например, закрыть старую дверь, чтобы открылась новая, сжигать мосты и так далее. Эти скрепы забитые, растиражированные, абсолютно не приложенные к личности страдающего человека. Вот это «поменяй свой облик», «съезди на море», «подстригись на лысо», «устрой себе раздрайв», «потрать деньги» — это иногда работает в обратную сторону и загоняет человека в дополнительную депрессию.
- Вызов: когда женщина, потеряв отношения фактически, остается очень привязанной (это больные отношения, созависимые). И своими изменениями она начинает подсвечивать себя, показывать, что упущение возможности быть с ней рядом. Это история, которая будет развиваться до какого-то взрыва в ее душе. Когда она поймет, что все тщетно.
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Анастасия Панченко