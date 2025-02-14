«Истероидная птица Феникс»: Психоаналитик рассказала, как Андреева отомстит Бондарчуку за потраченные нервы

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В сети уже несколько месяцев обсуждают развод Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Несмотря на то, что сами супруги никак не комментируют свои отношения, люди замечают косвенные признаки расставания. Например, Паулина Андреева резко поменяла прическу — заменила длинные волосы на каре. А это, по мнению многих, серьезное заявление.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что смена имиджа у Паулины Андреевой произошла по причине ее истероидного типа личности.
По ее словам, Паулина Андреева — роковая натура, способная нанести неожиданный удар.
Она добавила, что, поменяв имидж, Паулина захотела снять «изгаженную слезами и неудачами» шкуру, чтобы, как птица Феникс, обновиться.
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«Публичные люди, артисты всегда своим имиджем многоголосно о себе заявляют. Показывают свое настроение, обращают на себя внимание, обмениваются энергией с другими. Паулина Андреева по своей природе интроверт, а смена внешности помогает ей переживать тяжелое состояние: она меняет шкурку, как закрытая, тихая, безмолвная рептилия. Он заявляет, что может за себя постоять, но делает это неожиданно и негромко», — пояснила эксперт.
По ее словам, Паулина Андреева — роковая натура, способная нанести неожиданный удар.
«Это удар мести. Она та самая женщина, которая подает блюдо холодным. Пожалуйста, уважаемый Федор Бондарчук. Когда он расслабится и запоет новую весеннюю песню самца, тогда-то она и ударит в самое уязвимое место», — сказала психоаналитик.
Она добавила, что, поменяв имидж, Паулина захотела снять «изгаженную слезами и неудачами» шкуру, чтобы, как птица Феникс, обновиться.
«Это как раз история истероидной личности. Они себя сами вытаскивают из подобного рода драм. Я думаю, что Бондарчук ее вывел на новый социальный уровень, но она заплатила за это подавленностью, а сейчас себя излечивает», — заключила эксперт.
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Анастасия Панченко