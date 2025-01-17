Психоаналитик раскрыла, как Киркоров «ломает психику» собственной дочери

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Недавно Филипп Киркоров в личном блоге поделился о том, как ему сложно жить без любимой матери, которая умерла из-за онкологии в 1994 году. Певец горестно сообщил, что боль потери с годами не утихает.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Филипп Киркоров воспитывает женщину, подобную матери, в лице своей дочери и возлагает на нее невыносимые требования.
По ее мнению, нельзя сравнивать детей с кем-либо и ждать от них чего-то сверхъестественного.
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«У него к дочери есть очень серьезные претензии, запросы. Он искренне надеется, что она повторит или как-то будет напоминать ему его благородную, самую главную в жизни женщину — мать. Однако подобного рода взыскания к маленькой девочке могут привести к психологическим травмам», — сказала эксперт.
По ее мнению, нельзя сравнивать детей с кем-либо и ждать от них чего-то сверхъестественного.
«Потому что под этим бременем ответственности маленькая детская психика может просто надломиться. Благодарность и поклон матери от Киркорова заслуживает большого уважения, но нельзя перелагать свое горе на девочку и ждать от нее того, что она станет похожа на эту самую путеводную звезду — мать», — предупредила психоаналитик.
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Анастасия Бондарева