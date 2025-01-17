«Её рука»: Стало известно, кто бережет Филиппа Киркорова на небесах

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
Недавно Филипп Киркоров в личном блоге поделился о том, как ему сложно жить без любимой матери. Народный артист вспомнил о своем детстве и отношениях с мамой Викторией Марковной, которой не стало в 1994 году из-за онкологии.
«Друзья говорят, что боль потери с годами утихает. Нет, ни фига она не утихает! Мне до сих пор не хватает самого близкого человека — мамы», — признался Филипп.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что прочная связь Филиппа Киркорова с матерью — великое счастье, ставшее путеводной звездой для короля эстрады.
«Связь мужчины с матерью, с ее нежностью и абсолютным принятием — это такое покрытие, где, будучи взрослым, чувствуешь себя защищенным. Это как Богоматерь — защита вселенной. У него есть чувство, что на небесах заботится материнская рука, материнское сердце, которое дает наставление и направление в жизни», — прокомментировала она.
По ее словам, любовь мужчины к матери без критики и обид — везение.
«Заслуга этой мудрой женщины, что она смогла в своём сыне взрастить нежность. Почитание памяти матери, нежные и светлые воспоминания связывают певца с его родом и общими семейными смыслами», — добавила психоаналитик.
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Анастасия Бондарева