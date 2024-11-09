Насилие и сексуальные домогательства: как живут любовницы заключенных и почему женщины становятся «ждулями»

(Фото: РИА Новости /Владимир Вяткин)
В современном обществе существует феномен, вызывающий много споров и обсуждений — девушки, которые влюбляются в мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» расскажет почему женщины выходят замуж за заключенных.
Кто такие «ждули»?
В России существует уникальное социальное явление — «ждули», также известные как «заочницы». Это женщины, вступающие в романтические отношения с осуждёнными мужчинами, выходят за них замуж и ожидают освобождения своего партнёра на протяжении многих лет.
Некоторые из этих женщин начинают отношения с заключёнными ещё до того, как они попадают в тюрьму, однако многие влюбляются в своих избранников уже после заключения, посредством переписки или через знакомство с другими «ждулями».
Стоит отметить, что явление не ограничивается определённым социальным статусом или возрастом — среди «ждуль» можно встретить женщин разных профессий и социальных слоёв, начиная от домохозяек и заканчивая успешными бизнес-леди.
Почему женщины становятся «ждулями»?
Женщины, которые ждут своих партнёров из тюрьмы, являются важным и часто непонятым феноменом в социальных исследованиях и психологии. Этот вопрос касается не только особенностей личных отношений, но и более глубоких социальных, психологических и культурных факторов.
«Женщины, которые подвергались насилию, сексуальным домогательствам, игнорированию — они стремятся кого-то спасать. Для них это работает как основной ядерный инстинкт личности, они без этого не могут жить. Они чувствуют себя живыми, когда от них буквально зависит чья-то судьба», — рассказала Смолярчук.Некоторые женщины, помогая кому-то в трудной ситуации, чувствуют себя нужными и важными. Они оказывают заключённым эмоциональную и материальную помощь, помогая им с передачей посылок, писем и звонками.
В результате возникает особая эмоциональная связь, а «заочницы» чувствуют, что есть люди, которые без них, по их мнению, не справятся.
«Находиться в здоровых партнёрских отношениях такая женщина не может и не хочет. Для неё такие отношения с мужчиной будут выглядеть как абьюз, ей будет казаться, что он от неё убегает, не хочет её, игнорирует и использует», — добавила психоаналитик.Она также отмечает, что, помогая и спасая людей, находящихся в тяжёлых социальных обстоятельствах, такая женщина удовлетворяет сразу две свои потребности:
- Устраняет психологические барьеры, связанные с совершением каких-либо преступлений (если у неё был криминальный опыт).
- Стремится помочь тем, кто находится на более низкой ступени социальной лестницы.
Отношения «ждули» и заключенного
Отношения с человеком, находящимся в заключении, — это не обычный роман. Такие отношения требуют от женщины большого терпения, силы духа и готовности смириться с многочисленными ограничениями и осуждением общества.
Пока у женщины есть потребность быть нужной кому-то, у мужчин есть любящая и поддерживающая женщина, готовая пойти ради него на всё.
По словам Смолярчук, мужчины из мест лишения свободы — незрелые личности, подростки. Если не будет «ждуль», то общество погибнет от демографического провала, ведь «ждулям» нужно кого-то спасти, а заключенным — «материнская» забота.
«Если пытаться воспитывать или лечить заочниц, то у мужчин, которым нужна материнская безусловная любовь и опека, просто не будет пары», — отметила она.Смолярчук также считает, что когда женщина с большим терпением и верой ожидает мужчину, независимо от обстоятельств, их страстная встреча зачастую приводит к быстрому разрушению отношений.
«Вместе они не умеют быть. В любви на расстоянии их кормят фантазии, а не реальное преодоление жизненных трудностей. Они все дети, они все рады фантазировать: вот, мы встретимся и тогда у нас всё будет хорошо», — отмечает психоаналитик.Стоит подчеркнуть, что такие пары были во все времена.
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Как встречаются «ждуля» и заключенный
Отношения с осужденными часто ограничиваются перепиской и телефонными разговорами. Краткосрочные свидания могут длиться до четырех часов, но такие встречи проводятся под наблюдением сотрудника исправительного учреждения.
Если пара решает вступить в брак, церемония регистрации проходит непосредственно в тюрьме, а в качестве свидетелей присутствуют сотрудники колонии. Женам осужденных разрешаются длительные свидания, которые могут продолжаться до пяти суток, однако такие встречи происходят не чаще, чем раз в полгода. Они проходят в небольшой комнате, оборудованной решетками на окнах.
Материальная помощь
У многих заключённых поддержка их жён и партнёрш — не только моральная, но и финансовая.
Женщины нередко становятся основными помощницами в обеспечении осуждённых всем необходимым: от продуктов питания до одежды. Часто именно они берут на себя расходы на звонки, переводы денег на счета заключённых, организацию передач и решают многие другие вопросы, связанные с их бытом и потребностями.
Некоторые заключённые могут использовать женщин, которые их любят, в своих интересах. Бывают случаи, когда мужчины за решёткой вступают в отношения лишь ради материальной выгоды и удобства, не испытывая при этом никаких нежных чувств.
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