В Ростове всех арестантов СИЗО-1 побрили налысо после захвата заложников в июне

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Всех заключенных побрили налысо в СИЗО-1 Ростова-на-Дону после террористического захвата заложников, который случился 16 июня. Видео с одним из бритых сидельцев опубликовал Telegram-канал Mash.
Теперь все арестанты вне зависимости от веры сидят в камерах без волос на голове, а также без бороды. Ранее сотрудникам изолятора дали добро на проведение более жесткого досмотра подозреваемых.
Утром, 16 июня, шесть зэков выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов. Затем стало известно, что одному из арестантов удалось выжить. Его ранили в голову при штурме. Заключенный впал в кому, вышел из которой спустя пять дней.
А тем временем Подмосковье поучаствовало в конференции по соблюдению прав человека в следственном изоляторе. Подробности в материале «Радио 1».
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Утром, 16 июня, шесть зэков выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов. Затем стало известно, что одному из арестантов удалось выжить. Его ранили в голову при штурме. Заключенный впал в кому, вышел из которой спустя пять дней.
А тем временем Подмосковье поучаствовало в конференции по соблюдению прав человека в следственном изоляторе. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов