Психолог Абравитова назвала карманные деньги важной частью воспитания детей
Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что детям стоит постепенно знакомиться с деньгами ещё в раннем возрасте. По её словам, полный запрет на собственные траты способен сформировать тревогу вокруг финансов и чувство оторванности от сверстников.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист прокомментировала слова Маргариты Симоньян, которая рассказала, что не выдаёт карманные деньги своим детям. Абравитова рекомендует начинать финансовое воспитание в шесть–восемь лет, до начала или в первые годы школы.
Эксперт пояснила, что ребёнку важно понимать, откуда берутся средства, чем обязательные покупки отличаются от желаемых и почему нужно планировать расходы. Для первых самостоятельных трат подойдут наличные или детская банковская карта с контролем со стороны родителей.
По мнению психолога, регулярные небольшие суммы учат ответственности и помогают спокойнее относиться к финансам во взрослой жизни.
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