Психолог Абравитова назвала карманные деньги важной частью воспитания детей

06 августа 2026, 10:38

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Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что детям стоит постепенно знакомиться с деньгами ещё в раннем возрасте. По её словам, полный запрет на собственные траты способен сформировать тревогу вокруг финансов и чувство оторванности от сверстников.