Смех помогает сосудам сохранять эластичность, рассказал кардиолог
Врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал, что искренний смех поддерживает здоровье сердца. Позитивные эмоции помогают снизить уровень стресса, улучшают кровоток и со временем могут способствовать нормализации давления.
Как сообщает Life.ru, во время смеха сосудистая оболочка активнее вырабатывает оксид азота. Он расслабляет стенки артерий и помогает им сохранять эластичность. Кардиолог сравнил этот процесс с мягкой гимнастикой для сосудов.
Японские учёные ранее выяснили, что редкий смех связан с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем. В одном из экспериментов просмотр комедии усилил кровоток в плечевой артерии на 22%, тогда как после драматического фильма показатель снизился на 35%.
Кокин посоветовал смеяться искренне хотя бы несколько раз в неделю, а лучше — уделять этому пять–десять минут каждый день. При этом юмор не заменяет лечение гипертонии или ишемической болезни: лучший эффект даёт сочетание хорошего настроения, физической активности, сбалансированного питания и назначений врача.
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