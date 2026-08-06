Смех помогает сосудам сохранять эластичность, рассказал кардиолог

06 августа 2026, 10:35

Кардиолог Кокин: Ежедневный смех снижает давление и защищает сердце

Фото: iStock/Carlo Prearo

Врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал, что искренний смех поддерживает здоровье сердца. Позитивные эмоции помогают снизить уровень стресса, улучшают кровоток и со временем могут способствовать нормализации давления.