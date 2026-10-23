Раскрыты главные полезные свойства белых грибов
Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров предупредил, что белые грибы нельзя считать полноценной альтернативой мясным продуктам. В свежем виде они содержат значительно меньше белка.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что грибы ценят прежде всего за вкус и аромат. В них мало жира и много воды, поэтому продукт отличается невысокой калорийностью. Его стоит включать в рацион вместе с крупами и овощами. Белые грибы содержат пищевые волокна, калий, фосфор и селен. Объем минералов зависит от почвы и условий, в которых рос гриб. По этой причине нельзя заранее определить, какую часть суточной нормы микроэлементов даст конкретная порция.
Продукт способен стать дополнительным источником витамина D, однако его концентрация сильно различается. Быстров посоветовал не пытаться восполнять дефицит витамина грибными блюдами: в них невозможно точно рассчитать дозировку вещества. Название «лесное мясо» специалист назвал кулинарным сравнением. Высокие значения белка в описаниях часто относятся к сушеному продукту, поэтому сопоставлять его со свежими грибами некорректно.
Эксперт добавил, что хитин из грибов плохо усваивается. Слишком большая порция способна вызвать вздутие и ощущение тяжести. Заявления об укреплении иммунитета или лечении болезней грибным супом не имеют клинического подтверждения. Калорийность блюда резко растет при жарке с маслом или добавлении сливок. Грибы следует тщательно готовить и собирать вдали от загрязненных территорий, поскольку они накапливают вредные вещества.
Читайте также: