Раскрыты главные полезные свойства белых грибов

23 октября 2026, 10:20

Технолог Быстров: белые грибы не заменят мясо по содержанию белка

Фото: iStock/Dima Berlin

Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров предупредил, что белые грибы нельзя считать полноценной альтернативой мясным продуктам. В свежем виде они содержат значительно меньше белка.