Психолог Александрина дала простое объяснение привычке детей тянуть всё в рот

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Детский психолог Алена Александрина заявила, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.
В возрасте 2-3 лет такая привычка у ребёнка абсолютно нормальна, считает специалист.
Она добавила, что подобные привычки временны. Они проходят с возрастом по мере того, как ребенок развивает более сложные способы познания мира, поэтому переживать лишний раз по этому поводу родителям не стоит, резюмировала психолог.
Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
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«Дети познают мир через ощущения, а рот — один из самых чувствительных органов. Рот — это маленький исследовательский центр, где ребёнок получает информацию о мире. Через него он знакомится с формой, текстурой и вкусом предметов. Первое время дети испытывают потребность сосать материнскую грудь, что связано с их потребностью в безопасности и комфорте, еде», — пояснила в беседе с NEWS.ru Александрина.
Она добавила, что подобные привычки временны. Они проходят с возрастом по мере того, как ребенок развивает более сложные способы познания мира, поэтому переживать лишний раз по этому поводу родителям не стоит, резюмировала психолог.
Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
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Мелисса Тимофеева