Психолог Таранова заявила о необходимости сюсюканья с детьми

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Сюсюканье с маленькими детьми вовсе не вредно. Об этом рассказала детский психолог Ирина Таранова, пояснив, что эмоциональное общение учит развивать речью.
«Обычно то, что понимается под сюсюканьем, относится к детям до первого года жизни, но иногда, конечно, встречается и позже. Нет ничего страшного в том, что родители это делают, потому что первое общение с ребёнком должно быть эмоционально окрашенным. Это очень живое общение, где-то утрированное, для того чтобы ребёнок научился реагировать на речь и эмоциональное состояние взрослого, и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности», — пояснила Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она подчеркнула, что сюсюканье необходимо для малышей, другое дело, когда такое общение происходит с ребенком семи лет и старше. По словам специалиста, подобный стиль общения можно использовать примерно до четырехлетнего возраста, далее это становится неуместным.
Однако не стоит разговаривать с ребенком как со взрослым. Это может вызвать тревожность и беспокойство, которые могут перерасти в нервозность детей, эмоциональную неустойчивость, плаксивость, нарушение сна или питания. Происходит это из-за отсутствия у ребенка ощущения защищённости.
Таким образом, родители должны учитывать особенности возраста детей, выбирая манеру общения с ними, заключила специалист.
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