Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной

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Психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у мужчин.
«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживлённости на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — пояснила в беседе с Газета.ру Аракелова.
По её словам, влияет и то, что весной люди становятся более импульсивными, выходят из так называемого «зимнего анабиоза» и у меньше получается контролировать свои эмоции.
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