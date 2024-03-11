Психолог Бетанова: Отсутствие матери может грозить девочке «тяжёлым характером»

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Доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.
«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Бетанова.
В подобных ситуациях психолог рекомендовала как можно скорее искать хорошую замещающую семью, а самому ребёнку стараться не застревать в поисках ответов на вопросы, почему родительницы нет. Здесь, по мнению специалиста, могут помочь самовнушение, аутотренинги, развитие умения видеть счастливые минуты в настоящем.
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