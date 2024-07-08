Психолог Авдеева назвала ключевую проблему современных российских семей

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Профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ, кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявила, что одной из ключевых проблем российских семей сегодня является жилищный вопрос.
«Если говорить о проблемах российской семьи, то их основной массив связан с материальным фактором. Как и прежде, остро стоит жилищный вопрос. Ведь семья должна быть отдельным проектом от своих родителей. Усилия почти всех молодых пар устремлены на накопление денег, которое пойдёт на первоначальный взнос по ипотеке. Молодым людям приходится много работать», — пояснила в беседе с RT Авдеева.
Она добавила, что у современных супругов большой запрос на освоение базовых психологических знаний и консультирование по созданию оптимальных условий для развития семьи и отношений внутри неё.
А астролог Ольга Сохолтуева рассказала, какие знаки зодиака самые прощающие в отношениях. Так, по её словам, знаки Воздушной стихии – Близнецы и Водолеи самые всепрощающие.
«Что касается третьего воздушного знака – Весов, то они не приемлют предательств, измен, разговоров за глаза. Они любят дипломатию, открытость и честную игру в рамках коммуникации», — добавила в беседе с «Москвой 24» Сохолтуева.
Ранее академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская заявила, что чрезмерная эксплуатация в роли матери не всегда уместна в отношениях.
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