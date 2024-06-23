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Психолог назвала главные ошибки женщин в отношениях

Психолог Молвинская: контроль и опека порой не уместны в отношениях
23 июня 2024, 03:53
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Чрезмерная эксплуатация в роли матери не всегда уместна в отношениях. Главная ошибка женщин была раскрыта в интервью с академическим психологом, преподавателем РАНХиГС Ириной Молвинской.
«Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-"подростка"», – разъяснила психолог.

По ек словам, привыкнув к роли матери, женщина начинает чрезмерно контролировать своего партнера и пытается решить все его проблемы. Из-за этого мужчина начинает чувствовать себя неполноценным и в результате может потерять уважение к своей возлюбленной.



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