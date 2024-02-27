Психолог Волк назвала неожиданное средство от весенней хандры

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Психолог Виктория Волк заявила, что от апатии в конце зимы может помочь цветотерапия.
Такая терапия, пояснила специалист, заключается в окружении себя такой цветовой гаммой, которая оказывает позитивное влияние на выработку гормонов, обмен веществ, эмоциональную стабильность и возбудимость, аппетит и качество сна. Цвета можно применять, например, в одежде или интерьере.
Она добавила, что в цветотерапии могут помочь такие цвета, которых не хватало в зимний период. Например, жёлтый может поднять настроение, повысить коммуникативные навыки и уровень концентрации, а зелёный – способствовать умиротворению и исключению гнетущих мыслей.
Подчёркивается, что в такой терапии важна умеренность.
Ранее кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» заявлял, что позитивное мышление и отказ от негативных эмоций может привести к депрессивным состояниям.
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Она добавила, что в цветотерапии могут помочь такие цвета, которых не хватало в зимний период. Например, жёлтый может поднять настроение, повысить коммуникативные навыки и уровень концентрации, а зелёный – способствовать умиротворению и исключению гнетущих мыслей.
«В случае с одеждой это может быть одна акцентная вещь или аксессуар. Но не стоит упорствовать, если вы видите, что вещи подобных оттенков вам категорически не идут и не вписываются в ваш стиль: недовольство отражением в зеркале может только ухудшить настроение и самочувствие», — заключила в беседе с «Известиями» Волк.
Ранее кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» заявлял, что позитивное мышление и отказ от негативных эмоций может привести к депрессивным состояниям.
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Мелисса Тимофеева