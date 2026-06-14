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Россиянам объяснили, сколько можно хранить окрошку, чтобы не отравиться

Преподаватель Джабакова: пузырьки в окрошке говорят о том, что она испортилась
Фото: iStock/Aeril01

В составе окрошки присутствуют свежие овощи, зелень, яйца, мясо и жидкая основа, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий. Поэтому её не рекомендуется хранить долго, даже в холодильнике. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.



В жаркую погоду варёные яйца, колбаса, мясо, кисломолочные продукты или квас становятся благоприятной средой для размножения бактерий, особенно если блюдо находилось при комнатной температуре, отметила специалист.

Наиболее безопасный способ — хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать их непосредственно перед подачей. В таких условиях заготовка может храниться в холодильнике около суток, иногда чуть дольше, при стабильной температуре от +2 до +4 градусов. Однако заправленная окрошка сохраняет свежесть гораздо хуже, подчеркнула Джабакова.

По ее словам, особенно рискованно оставлять окрошку на столе летом даже на пару часов. Многие не осознают, насколько быстро бактерии размножаются в холодных блюдах при температуре выше +20 градусов. Даже если вкус и запах кажутся нормальными, микробиологические процессы уже активно протекают.

О том, что окрошка испортилась, можно узнать не только по кислому запаху. Насторожить также должны пузырьки газа, изменение текстуры, появление слизи, странное послевкусие или слишком резкий аромат, заключила эксперт.

Екатерина Коршунова

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