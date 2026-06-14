Россиянам объяснили, сколько можно хранить окрошку, чтобы не отравиться

14 июня 2026, 11:58

Преподаватель Джабакова: пузырьки в окрошке говорят о том, что она испортилась

Фото: iStock/Aeril01

В составе окрошки присутствуют свежие овощи, зелень, яйца, мясо и жидкая основа, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий. Поэтому её не рекомендуется хранить долго, даже в холодильнике. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.