Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле
Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также гражданам, у которых появились иждивенцы. Об этом заявила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кто впервые получил I группу инвалидности, получат удвоенную фиксированную часть пенсии в размере 19 169,38 рублей (вместо 9 584,69 рублей), сообщила она.
Иванова-Швец пояснила, что уволившиеся пенсионеры тоже получают прибавку. Все пропущенные индексации за время работы будут восстановлены при перерасчете. Этим категориям пенсионеров не нужно обращаться в Социальный фонд — перерасчет производится автоматически.
Эксперт добавила, что увеличение выплат предусмотрено также для граждан, у которых появились дополнительные иждивенцы, а также для тех, кто подтвердил 30 лет стажа в сельской местности. Для перерасчета пенсии этим категориям россиян необходимо подать заявление в Социальный фонд.
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