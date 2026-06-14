Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

14 июня 2026, 09:36

РИА Новости: прибавку к пенсии получат граждане, у которых появились иждивенцы

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также гражданам, у которых появились иждивенцы. Об этом заявила РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.