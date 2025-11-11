Мошенники украли у жительницы Благовещенска 21 млн рублей
Амурская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на 21 миллион рублей. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.
Жительнице Благовещенска 1979 года рождения позвонила мошенница через мессенджер, выдав себя за сотрудницу компании, обслуживающей домофоны. Аферистка убедила женщину сообщить код из СМС, полученного от финансового маркетплейса.
Далее она направила жертве поддельное сообщение от портала госуслуг, в котором говорилось о необходимости подтвердить операцию. Перейдя по ссылке, местная жительница пообщалась с лжесотрудницей техподдержки, после чего к разговору присоединились якобы представители Росфинмониторинга и органов безопасности. Они убедили потерпевшую перевести все свои сбережения на якобы «защищенные» счета.
В результате женщина и её супруг лишились более 20 миллионов рублей. Они также продали автомобиль и добавили к потерям еще около полумиллиона рублей.
Полицейские ведут расследование для установления лиц, причастных к этому преступлению.
