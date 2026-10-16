Стало известно об опасности хранения лекарств в одном месте
Шкафчик в ванной из-за высокой влажности и перепадов температуры не подходит для хранения многих лекарственных препаратов. Об этом RT сообщила руководитель группы медицинских советников «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова.
По ее словам, во время принятия горячего душа или ванны в помещении повышается температура и влажность воздуха. После проветривания условия меняются, и при регулярном использовании ванной такие колебания повторяются каждый день, отметила эксперт.
Она подчеркнула, что при нарушении условий хранения некоторые лекарства могут изменять свои физические свойства. Влага и тепло ускоряют процессы, которые влияют на стабильность активных и вспомогательных компонентов препаратов.
Для большинства лекарственных средств рекомендуется сухое место с постоянной температурой, защищенное от прямых солнечных лучей и источников тепла. Однако универсального режима хранения для всех препаратов не существует. В этом случае следует руководствоваться инструкцией по медицинскому применению, порекомендовала Комякова.
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