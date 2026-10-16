Стало известно об опасности хранения лекарств в одном месте

16 октября 2026, 08:15

Фармэксперт Комякова: Шкафчик в ванной не подходит для хранения многих лекарств

Фото: iStock/Victoria Popova

Шкафчик в ванной из-за высокой влажности и перепадов температуры не подходит для хранения многих лекарственных препаратов. Об этом RT сообщила руководитель группы медицинских советников «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова.