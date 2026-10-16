В Подмосковье ударят заморозки после дождей, сообщил синоптик
В ближайшие дни в столичном регионе сохранится теплая погода, но на предстоящей неделе она сменится ненастьем и заморозками. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, завтра и в ближайшие дни по утрам в Москве будет туманно, хотя и не так, как сегодня, 16 октября. В выходные ожидается теплая погода: днем температура поднимется до +15 °C, а ночью станет колебаться в пределах +8…+9 °C, отметил Шувалов.
Тем не менее, в ночь на воскресенье погода изменится: возможен небольшой дождь, а ветер сменит направление на северо-восточное. Утром в понедельник температура будет в диапазоне +3…+5 °C, а днем поднимется лишь до +7…+9 °C, добавил метеоролог. В ночь на вторник в Московской области вероятны заморозки, а в столице температура не превысит 0…+2 °C, заключил он.
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