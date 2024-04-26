Психолог дала советы, как построить прочные и здоровые отношения на всю жизнь

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Многие пары рушатся из-за недоверия партнеров друг другу. Клинический психолог Юлия Лубенская дала советы влюблённым, как построить прочные и здоровые отношения на всю жизнь.
По словам специалиста, не стоит погружаться в партнера с головой и соблюдать личные границы друг друга.
По словам специалиста, в любых отношениях партнёры должны выделять личное время для себя. Стоит общаться с друзьями, заниматься самообразованием, то есть проводить время отдельно от друг от друга. В здоровых отношениях также должны быть личные деньги, своё мнение и друзья.
Это отнюдь не означает, что каждый должен быть сам за себя, просто каждому из партнёров должно быть хорошо как вместе, так и отдельно. Если люди сильно срастаются друг с другом и становятся единым целым, то рушатся личные границы. Очень важно выстраивать отношения, сохраняя личное пространство и время, подчеркнула психолог.
Для этого необходимо всецело доверять друг другу и не переживать, с кем и где находится партнёр. Для этого стоит работать над самооценкой и понимать, стоит ли выстраивать отношения, в которых нет доверия.
Она посоветовала постараться быстро решить такую проблему, в противном случае сохранить отношения не получится.
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«Бывает, что люди проводят все свое время вместе и начинают целиком тонуть друг в друге. Они полностью абстрагируются от внешнего мира и совсем забывают о своем окружении. Это начало конца, потому что, когда стираются все личные границы — отношения заканчиваются», — рассказала Лубенская в интервью «Вечерней Москве».
По словам специалиста, в любых отношениях партнёры должны выделять личное время для себя. Стоит общаться с друзьями, заниматься самообразованием, то есть проводить время отдельно от друг от друга. В здоровых отношениях также должны быть личные деньги, своё мнение и друзья.
Это отнюдь не означает, что каждый должен быть сам за себя, просто каждому из партнёров должно быть хорошо как вместе, так и отдельно. Если люди сильно срастаются друг с другом и становятся единым целым, то рушатся личные границы. Очень важно выстраивать отношения, сохраняя личное пространство и время, подчеркнула психолог.
Для этого необходимо всецело доверять друг другу и не переживать, с кем и где находится партнёр. Для этого стоит работать над самооценкой и понимать, стоит ли выстраивать отношения, в которых нет доверия.
«Пока вы не научитесь доверять своему партнеру и быть отдельными личностями, здоровые и крепкие отношения вы точно выстроить не сможете. Постоянные ссоры, конфликты, недопонимания или прочие неприятности между вами будут просто неизбежными», — отметила Лубенская.
Она посоветовала постараться быстро решить такую проблему, в противном случае сохранить отношения не получится.
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Элина Позднякова