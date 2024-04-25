Психолог Дугенцова рассказала, как избавиться от «кредитной зависимости»

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Многие россияне испытывают психологическую зависимость от кредитов. Они берут деньги в долг, чтобы казаться успешными и богатыми, вместо того, чтобы таковым действительно являться.
Постоянное использование кредиток может привести к накоплению долгов, стрессу и неустойчивости в финансовом плане. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как можно избавиться от «кредитной зависимости».
Одной из причин кредитозависимости эксперт выделила недостаток, когда человек не знает, как порадовать себя другим способом, а не деньгами, а также отсутствие финансовой грамотности и детская позиция.
Она также посоветовала строго запретить себе брать кредиты. Кроме того, следует заняться изучением финансовой грамотности и изучить азы взрослой жизни.
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Одной из причин кредитозависимости эксперт выделила недостаток, когда человек не знает, как порадовать себя другим способом, а не деньгами, а также отсутствие финансовой грамотности и детская позиция.
«Самый первый шаг, как при любой зависимости — нужно ее признать. Затем провести анализ ситуации и ответить себе на вопрос: «Как я могу действовать иначе и что мне для этого нужно?». После этого нужно выстроить четкий план по возвращению долгов и выплате кредитов», — рассказала Дугенцова в интервью с Общественной Службой Новостей.
Она также посоветовала строго запретить себе брать кредиты. Кроме того, следует заняться изучением финансовой грамотности и изучить азы взрослой жизни.
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Элина Позднякова