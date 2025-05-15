Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям

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Построить здоровые отношения в современных реалиях кажется сложнее и сложнее, потому что у каждого выявляются свои травмы и паттерны.
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» назвала ключ к решению проблем в отношениях.
Она добавила, что в отношениях люди учатся и дипломатии, и разговорам, а потом на своем примере показывают это детям.
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«В отношениях, в семье зачастую не все так гладко и просто. Один требует одного, второй не может это обеспечить, и вот тут помогает искусство разговоров. Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — сказала эксперт.
Она добавила, что в отношениях люди учатся и дипломатии, и разговорам, а потом на своем примере показывают это детям.
«Игнорирование — это когда человек тебе либо не важен, либо тебе просто не хочется и страшно в это погружаться. Но если ваш близкий просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой. И нередко требуется специалист, который, например, будет помогать переводить с языка одного на язык другого, и таким образом получится взаимопонимание», — заключила Тур.
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Анастасия Панченко