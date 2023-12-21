Психолог Деулин заявил о пользе запретов смартфонов в школах

Уже второй год подряд в Москве не будет салютов в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в столичной мэрии.

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», - рассказал источник.

Напомним, в прошлом году в Москве запуск фейерверков также был отменен из-за проведения спецоперации. Такое решение было принято после проведенного голосования «Активном гражданине», где большинство москвичей поддержали отмену салютов.Ранее совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 55% россиян намерены на новогодних праздниках встретиться с родными и друзьями, 30% планируют чтение книг и просмотр кино.Кроме этого, россияне планируют в новогодние праздники уделить время прогулкам по городу, своему здоровью, спорту, поиску подработок в праздничные дни, театру, а также изучению новых навыков и профессий.