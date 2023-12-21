Психолог Деулин заявил о пользе запретов смартфонов в школах

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Декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин заявил, что запрет школьникам использовать смартфоны во время школьных занятий позитивно отразится на эмоциональном состоянии учащихся.
«Современные образовательные среды сопряжены с использованием технологий, фактор личного телефона на занятии эмоционально перегружает учащегося, отвлекает от содержания урока, приводит к переутомлению. Но эта проблема, на мой взгляд, должна решаться техническими средствами. Например, общее блокирование интернета на телефонах несовершеннолетних в период проведения учебных занятий и пребывания в общеобразовательных учреждениях», — отметил в беседе с Газета.ру Деулин.
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Мелисса Тимофеева