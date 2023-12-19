Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Соответствующий документ представлен на сайте Официального опубликования правовых актов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение запрета на использование телефонах в школах, отмечал, что такая инициатива повысит качество образования и авторитет учителя.
Изначально в законопроекте шла речь о том, что использование смартфонов допускается только в учебных целях. В поправке ко второму чтению уже говорилось о полном запрете на использование телефонов в учебных заведениях.
Ранее соответствующий законопроект приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.
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Изначально в законопроекте шла речь о том, что использование смартфонов допускается только в учебных целях. В поправке ко второму чтению уже говорилось о полном запрете на использование телефонов в учебных заведениях.
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Анастасия Чинкова