Психолог Дугенцова научила концентрироваться на одном деле, не отвлекаясь

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Эффективность и качество работы напрямую зависят от умения фокусироваться, между тем иногда это бывает сложно. Психолог Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.
«В первую очередь, необходимо устранить все ненужные факторы, которые могут отвлекать, завершить все предыдущие дела, которые также могут вас отвлечь. Если вы, например, садитесь работать, нужно убрать всё: телефон, переписки в соцсетях. Также надо завершить все предыдущие дела, которые могут вас отвлечь, если вы будете о них думать», – пояснила психолог Общественной Службе Новостей.Также Дугенцова призвала убрать из окружения все раздражающие и неприятные для органов чувств факторы.
«Дети, кричащие во дворе, сверлящий сосед, супруг в соседней комнате, проводящий рабочий созвон, – всё это нужно устранить. Тогда сконцентрироваться на рабочем процессе будет легче», – заверила психолог.Мозг нужно постепенно приучать к тому, чтобы концентрироваться на элементарных вещах, заключила она.
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Лора Луганская