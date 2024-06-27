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Психолог Дугенцова научила концентрироваться на одном деле, не отвлекаясь

27 июня 2024, 20:55
Фото: Istockphoto / Liubomyr Vorona

Фото: Istockphoto / Liubomyr Vorona

Эффективность и качество работы напрямую зависят от умения фокусироваться, между тем иногда это бывает сложно. Психолог Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.
«В первую очередь, необходимо устранить все ненужные факторы, которые могут отвлекать, завершить все предыдущие дела, которые также могут вас отвлечь. Если вы, например, садитесь работать, нужно убрать всё: телефон, переписки в соцсетях. Также надо завершить все предыдущие дела, которые могут вас отвлечь, если вы будете о них думать», – пояснила психолог Общественной Службе Новостей.
Также Дугенцова призвала убрать из окружения все раздражающие и неприятные для органов чувств факторы.


«Дети, кричащие во дворе, сверлящий сосед, супруг в соседней комнате, проводящий рабочий созвон, – всё это нужно устранить. Тогда сконцентрироваться на рабочем процессе будет легче», – заверила психолог.
Мозг нужно постепенно приучать к тому, чтобы концентрироваться на элементарных вещах, заключила она.

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#психолог
#работа
#здоровье
Юрист Русяев объяснил, как наказать соседа за собачий лай
27 июня 2024, 21:50

Фото: Istockphoto / Kerkez

Непрекращающийся лай собаки соседей подпадает под действие федерального закона о тишине. Этот закон предусматривает единое время тишины с 23 до 7 часов, рассказал юрист Илья Русяев.
«Чтобы привлечь соседей к ответственности за шум, нужно собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума», – пояснил Русяев в разговоре с NEWS.ru.
При наличии достаточных доказательств гражданин может сразу обратиться в полицию, отметил юрист. По его словам, при судебном разбирательстве соседа можно не только привлечь к административной ответственности, но и взыскать с него компенсацию морального вреда.

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#закон
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#шум
#штраф
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Интернет-эксперт Парфентьев рассказал, как спасти взломанный аккаунт
27 июня 2024, 21:21

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

Взлом аккаунта в соцсетях, потеря доступа к профилю, почтовому ящику или банковскому счёту может вызвать панику и беспокойство. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.
В первую очередь нужно восстановить доступ к своему аккаунту.
«Если речь идёт о взломе, это означает, что кто-то получил права доступа к вашему аккаунту и просто параллельно с вами имеет доступ или же вовсе «увёл» его. Современные мессенджеры, если у вас будет одновременно открыта сессия с другого устройства или кто-то пытается войти, об этом вас обязательно известят», – пояснил он Общественной Службе Новостей.
Если кто-то вошёл, сессию, как отмечает эксперт, нужно сразу прекратить.
«В таком случае злоумышленник потеряет одновременную связь с вашим аккаунтом. Также нужно немедленно поменять пароль и, если у вас нет двухфакторной аутентификации, она обязательно должна присутствовать. В конечном счете это повышает безопасность», — сказал он.
Сложнее ситуация, когда аккаунт увели «с концами». Злоумышленник уже получил доступ к нему, и пользователю невозможно зайти.
«Если у вас не сохранилось доступа ни с какого устройства, вас просто выбросит со всех ваших сессий, и нужно обращаться к администрации мессенджера. Только вам придётся доказать, что вы это вы, а не злоумышленник, который пытается обмануть службу поддержки», – пояснил Парфентьев.
Среди таких способов, по его словам, – высылка фотографии с паспортом.

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#хакер
#экспертное мнение
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Юрист Георгиева рассказала, за что могут наказать на детской площадке
27 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Быть оштрафованным или даже арестованным можно оказаться за несколько нарушений на детской площадке. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Помимо непристойного вида, ответственность по статье «Мелкое хулиганство» наступает за нецензурную брань. Штраф в этом случае составит от 500 до 1 тыс. рублей. Виновного также могут арестовать на срок до 15 суток», – пояснила Георгиева Москве 24.
Помимо того, в подобных местах запрещено курить и употреблять спиртное.
«За курение придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а за распитие – от 500 до 1,5 тыс. рублей», – предупредила она.
Наказать могут и за появление на детской площадке с собакой без поводка и намордника. Хозяевам придется оплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, юрист посоветовала фиксировать всё на фото и видео, а затем обращаться в полицию. Доказательством могут стать и свидетельские показания.

Ранее на одной из столичных площадок гулявшая с ребёнком женщина заметила двух полуголых мужчин, которые там загорали, и сделала им замечание. Однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил женщину и скрылся.

Полицейские нашли мужчину, составили протокол за мелкое хулиганство, а сам задержанный извинился перед пострадавшей. Чертановский районный суд арестовал мужчину и его товарища на 15 и 10 суток соответственно.

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#мать
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Кинолог Голубев рассказал, каким собакам нельзя на пляж
27 июня 2024, 19:00

Фото: Istockphoto / Daniel Lozano Gonzalez

День, проведённый на пляже, может серьёзно навредить собаке, если хозяин не позаботится о её комфорте. А некоторых питомцев лучше вообще не брать с собой купаться, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Особенно подвержены воздействию солнца собаки без шерсти. Если такого питомца взять на пляж и не позаботиться о коже, он получит ожог. Гладкошёрстные собаки и питомцы с короткой шерстью страдают от воздействия ультрафиолета почти так же, как и человек. На солнце шерсть может выгорать, а из-за активной работы сальных желёз могут начаться проблемы с кожей. У длинношёрстных собак солнце может вызвать сухость и ломкость шерсти», – сказал кинолог в разговоре с «Известиями».
Кроме того, он напомнил, что собак нельзя насильно затаскивать в водоём, чтобы избавить от страха воды. Любое обучение должно быть мягким и постепенным. Помимо этого, Голубев указал, что не на все пляжи разрешён вход с собаками.

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#собаки
#пляжи
#лето
#солнце
#купание
#безопасность
#здоровье
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Чайлдфри могут запретить в России: суть идеологии и связь с «контрацептивной революцией»
Чайлдфри: кто это такие и почему их хотят запретить в России
27 июня 2024, 18:55

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

В России приступили к подготовке законопроекта о запрете движения чайлдфри. Кроме того, идеология может быть признана экстремистской. О том, откуда появился термин, и почему люди сознательно отказываются иметь детей расскажет редакция «Радио 1».

Что такое чайлдфри


Термин чайлдфри происходит от английского слова childfree, в дословном переводе – свободные от детей. Сторонники у этого течения были и раньше, однако широкое распространение оно получило в 1970-х годах.

Осознанному выбору бездетности предшествовало начало массового выпуска средств контрацепции. Однако прежде те, кто отказывался от детей, ограничивал себя от интимной близости в целом. Например, женщины становились монахинями или оставались старыми девами, так и не связав себя узами брака.


Движение чайлдфри в мире: история


В 1960-70-х годах появилась организация NON (The National Organization for Non-Parents). Ее основателями стали две подруги, которые выступали против того, чтобы на бездетные семьи вешали клеймо эгоистичных и поверхностных людей. Это было одним из первых предпосылок к широкому распространению движения чайлдфри.

Также добровольному отказу от деторождения способствовало движение феминисток, которое развивалось в США и Европе во второй половине XX века. Феминистки утверждали, что положение женщины в обществе зависит от того, стала ли она матерью. Наличие детей отражалось на ее карьере, социальном статусе, отношении окружающих. Таким образом женщина становилась заложницей своей физиологии, считали сторонницы движения.

В этот же период в США произошла «контрацептивная революция». Тогда ученые разработали усовершенствованные методы предохранения и выпустили на рынок средства гормональной и внутриматочной контрацепции нового поколения.


Почему люди становятся чайлдфри


В 1980 году канадский социолог Джин Виверс выпустила книгу «Бездетные по собственному выбору». В ней она впервые предложила разделить сторонников чайлдфри на две группы.

Так называемые реджекторы, по мнению социолога, испытывают отвращение к детям, беременности, процессу родов и всему, что с этим связано. Для таких людей именно это является объяснением их осознанного отказа от потомства. Вторую группу Виверс назвала аффексьонадо. В нее входят те, кто считает, что без детей им будет комфортнее путешествовать, строить карьеру и более полноценно жить.
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри
Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри


Почему и когда субкультуру чайлдфри хотят запретить в России


В Минюсте России уже разрабатывается законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри. Об этом сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).


Он увидел в такой идеологии экстремистскую направленность и сообщил, что подготовленный законопроект будет прорабатываться с экспертным сообществом. Замглавы ведомства также заявил, что в России необходимо разработать такой инструмент, который позволял бы противостоять течениям подобного рода.
Вуколов подчеркнул, что Минюст будет следить за инициативой депутатов о запрете чайлдфри, но тут важно не допускать перегибов.


О том, когда законопроект будет разработан и направлен на рассмотрение ГД в настоящее время неизвестно.


Приравнять к экстремисткой идеологию чайлдфри призвал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов во время выступления на ПМЮФ. По его мнению, движение чайлдфри прививает молодежи бездетность и возрождает ненависть.
Подобные «детоненавистнические и человеконенавистнические идеологии» должны быть запрещены, уверен Лукьянов.


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#минюст
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В администрации г. о. Пушкинский обсудили проблемы развития здравоохранения
27 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обсудил с руководителями департаментов доклад главного врача Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимира Мануйлова. Были также затронуты вопросы комплексного развития здравоохранения в округе.
Специалисты-медики отмечают положительную динамику проведения профосмотров, диспансеризации, в том числе и углубленной. Эта работа востребована у жителей. Глава округа обратился к руководителям коммерческих предприятий, чьи работники не столь охотно проходят диспансеризацию. Он подчеркнул важность заботы о здоровье персонала, тем более, что эта процедура бесплатна.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Среди основных проблем в отрасли был выделен дефицит кадров. В этом направлении работа ведётся активно. Максим Красноцветов напомнил, что с этого года администрацией городского округа Пушкинский принято решение о предоставлении социальной выплаты в размере 400 тысяч рублей врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам-неврологам, фельдшерам при трудоустройстве.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

Также была отмечена масштабная работа по ремонту и строительству объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 посещений в смену, взрослое инфекционное отделение, хирургический корпус, поликлиника №9 в Ивантеевке и взрослая поликлиника в Пушкино. Отдельно обратили внимание на закупку современного оборудования, которое позволяет проводить более качественные исследования.

Фото: пресс-служба администрации ГО Пушкинский

В поликлинике №9 в Ивантеевке и в поликлинике №1 в Пушкино по программе «Здравоохранение Подмосковья» вместе с ремонтом предстоит перепланировка. Из регионального бюджета на ремонт флагманских поликлиник округа выделено более 1,5 миллиардов рублей.

В заключение Максим Красноцветов поблагодарил всех сотрудников здравоохранения Пушкинского городского округа за труд и заботу о его жителях.

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#максим красноцветов
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В Пушкино провели заседание Совета депутатов округа
27 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

51-е заседание Совета депутатов округа Пушкинский прошло 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На повестке дня было шесть вопросов.

«Среди утверждённых документов — изменения в бюджет округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Также мы рассмотрели вопрос о передаче имущества из федеральной и региональной собственности в муниципальную собственность Пушкинского. Благодарю коллег за чёткую и слаженную работу», — отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Также была утверждена структура и регламент работы Совета депутатов округа.

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В Химках прошла Всероссийской ярмарке трудоустройства
27 июня 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Более 280 вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Химках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Представители 40 крупных предприятий Московской области, а также сотрудники профильных подразделений администрации городского округа и Центра занятости населения встретились с соискателями в коворкинге «Наше место» на территории торгового центра «МЕГА Химки».

«На ярмарке трудоустройства собралось более 100 химчан и гостей округа. Представители 40 крупных предприятий и организаций Московской области рассказали об открытых вакансиях. Среди них были сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ «Искра», АО «МКБ «Факел», АО «Лонмади», МП «Химкиэлектротранс», МАП №8, ОАО «Химкинский водоканал» и другие. Для жителей также были проведены мастер-классы и лекции о том, как получить услуги профориентации и переподготовки, а также о главных секретах грамотного составления резюме и подготовки к собеседованию», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что химкинская «Ярмарка вакансий» проходила ежегодно в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

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#химки
#услуги
#сотрудники
#трудоустройство
#ярмарка
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Пляжники не нашли на Беловском водохранилище медпункта, а администрация нашла
27 июня 2024, 18:11

Фото: Istockphoto / engineervoshkin

Жители города Белово Кемеровской области сообщили об отсутствии работающего медпункта на пляже Беловского водохранилища. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Нет слов, чтобы выразить шок и ужас, которому была свидетелем на пляже Беловского «моря». Случилось несчастье, девочка порезала ногу на дне морском. Пошли в медпункт и вот что обнаружили», – пишет одна из жительниц в сообществе «Типичное Белово».
По рассказам очевидцев, вместо медицинского пункта они нашли лишь пустой каркас здания, в котором валялся разный хлам и тележка с мусором. При этом на здании была вывеска «Медпункт»

Редакция «Сiбдепо» обратилась за разъяснением в городскую администрацию. Там ответили, что медицинский пункт на пляже есть, но в другом месте.
«Арендатором пляжа является ИП Горбунов. Дежурство медицинского работника организовано на месте с 9 часов до 21 часа. Медработник располагается в палатке-шатре на территории пляжа», – сообщили изданию в пресс-службе администрации.
Там добавили, что в помещении, о котором писали в соцсети, медпункт не размещается.

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#отдых
#медперсонал
#медицина
#соцсеть
#кемерово
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