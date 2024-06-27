Психолог Мизерная раскрыла механизм влияния стресса на здоровье

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Стресс, независимо от природы возникновения, оказывает серьёзное воздействие на все системы организма человека. Об этом сообщила психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
По её словам, в стрессовых ситуациях человек подвергается сильному напряжению и давлению, происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом.
Помимо этого, отметила она, у человека возникают сильные головные боли, в том числе мигрени, нарушается работа эндокринной системы. Можно также отметить упадок сил, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, депрессию и невроз.
При длительном стрессовом воздействии на организм у человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.
Мизерная призвала помнить, что стрессовые ситуации – это часть жизни, и нельзя позволять им взять всю её под свой контроль.
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«Нарушается сон, наступает общая утомляемость организма, проявляются высыпания на теле, могут ломаться ногти и выпадать волосы. Кроме того, происходят нарушение пищевого поведения и гормональные сбои, обостряются гипертонические заболевания, может повыситься артериальное давление, открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит», – рассказала Мизерная «Вечерней Москве».
Помимо этого, отметила она, у человека возникают сильные головные боли, в том числе мигрени, нарушается работа эндокринной системы. Можно также отметить упадок сил, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, депрессию и невроз.
При длительном стрессовом воздействии на организм у человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.
Мизерная призвала помнить, что стрессовые ситуации – это часть жизни, и нельзя позволять им взять всю её под свой контроль.
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Лора Луганская