Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
«Страх публичных выступлений можно побороть с помощью консультаций со специалистом. Если времени или возможности обратиться к психологу нет, человеку необходимо поработать со своей тревожностью. Снизить уровень тревоги можно дыхательными упражнениями», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Дугенцова.
Кроме этого, можно попробовать бороть волнение с помощью пересчёта окружающих предметов.
Ранее в беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
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