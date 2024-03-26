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Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений

Психолог Дугенцова рекомендовала делать дыхательные упражнения
26 марта 2024, 19:49
Фото: istockphoto.com/vchal

Фото: istockphoto.com/vchal

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
«Страх публичных выступлений можно побороть с помощью консультаций со специалистом. Если времени или возможности обратиться к психологу нет, человеку необходимо поработать со своей тревожностью. Снизить уровень тревоги можно дыхательными упражнениями», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Кроме этого, можно попробовать бороть волнение с помощью пересчёта окружающих предметов.


Специалист добавила, что чаще всего страх перед публичными выступлениями рождается у россиян со времён школы из-за слишком высокого уровня критики со стороны учителей.

Ранее в беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.

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К дому советника Байдена подбросили навоз
Fox News: К дому советника Байдена подбросили навоз
27 марта 2024, 01:22

Фото: iStock/ YayaErnst

Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейку Салливану, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.
Он рассказал, что инцидент произошел в понедельник и спровоцировал вмешательство полиции.

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на автомобиле. На это мгновенно отреагировала секретная служба, а также полицейская группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Последняя оперативно прибыла к дому политика, но опасности не обнаружила, уточнил официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину.

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Владимир Путин поздравил служащих и ветеранов с Днем войск национальной гвардии
27 марта 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

27 марта в России отмечают День войск национальной гвардии РФ. С профессиональным праздником военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии поздравил президент России Владимир Путин, обращение которого опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил их за мужество, верность Родине и за вклад в обеспечение правопорядка и суверенитета России.



Путин подчеркнул, что на Росгвардию возложены значимые и ответственные задачи, среди которых борьба с преступностью и терроризмом, экстремизмом, а также охрана и защита важнейших промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов. Кроме того, росгвардейцы эффективно контролируют сферу оборота оружия.

Он отметил, что Росгвардия в тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами обеспечили безопасность в ходе выборов президента РФ, Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи и международного турнира «Игры Будущего» в Казани.

Российский лидер также отдельно отметил бойцов, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.

«Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — перечислил Владимир Путин.

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Мужа экс-директора «Новой Голландии» арестовали на 14 суток за хулиганство
27 марта 2024, 00:32

Фото: iStock/ BrianAJackson

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 14 суток мужа экс-главы «Новой Голландии» Николая Конашенока за мелкое хулиганство. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма за его посты в социальных сетях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «Фонтанка».
Председатель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказала, что Конашенока доставили в отдел полиции вечером 25 марта. Перед этим, по ее словам, на улице он «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью».

Накануне Конашенока задержали в аэропорту Пулково. По данным издания, он хотел улететь в Армению через Москву. Также было опубликовано видео, на котором мужчина извиняется за свои неоднозначные посты о теракте, и утверждает, что не поддерживает терроризм.

В постах мужчина задался вопросом, почему теракт произошел в «Крокус Сити Холле», а не в Кремле, и также перед концертом группы «Пикник», а не другого коллектива. После этого его супруга Роксана Шатуновская покинула пост петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Она заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные» высказывания, которые она осуждает.

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В Японии после приема БАДов госпитализировали больше 100 человек
Киодо: В Японии после приема БАДов госпитализировали больше 100 человек
27 марта 2024, 00:09

Фото: iStock/ Professor25

В Японии после приема пищевых добавок госпитализировали 106 человек, два человека скончались, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Речь о БАДе Beni-koji Cholesterol Help с красным дрожжевым рисом от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Она предназначена для снижения уровня холестерина.


«Правительство заявило, что под ответственностью производителей проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около 6 тысяч продуктов», — передает агентство.

Kobayashi Pharmaceutical в свою очередь подтвердила случай смерти человека. Там утверждают, что погибший принимал данную пищевую добавку в течение последних трех лет, в результате чего у него развилось заболевание почек. Помле этого компания объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса.

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«Вброс»: Полежаева – о рекомендациях мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу
Полежаева: Рекомендации мигрантам из Таджикистана не покидать дома – вброс
26 марта 2024, 23:32

Фото: iStock/Alicja Nowakowska

Рекомендация таджикским мигрантам не выходить на улицы в российских городах являются сфабрикованными, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», – сказала Полежаева.

Она напомнила, что узбекские и казахские национально-культурные автономии в России официально осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее Таджикистан заявил о непричастности его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#теракт
#крокус сити холл
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Фаевская помогла жителям села Семёновское наладить транспортную доступность
26 марта 2024, 22:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла восстановить права на транспортную доступность жителям села Семёновское городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратился житель села и рассказал, что более двух лет назад с одной стороны автодороги ликвидировали автобусную остановку. Сейчас местные жители, в том числе пожилые люди и дети, в любую погоду вынуждены идти более километра до ближайшей остановки.
«Мы направили обращения в администрацию городского округа Ступино и в Центравтомагистраль, так как дорога находится в федеральной собственности. Попросили найти совместное решение по сложившейся ситуации», – рассказала Фаевская.
По словам омбудсмена, представители ступинской администрация и ФКУ «Центравтомагистраль» провели совместное совещание и определили место удобной для жителей будущей остановки. Работы запланированы на этот год.

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Глава Дубны Тихомиров назвал ОИЯИ флагманом мировой науки
26 марта 2024, 21:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил коллектив Объединённого института ядерных исследований с 68-летием. Он назвал ОИЯИ флагманом российской и мировой науки.
«Создание этой международной межправительственной научно-исследовательской организации на долгие годы вперёд определило вектор развития города, его особый путь, атмосферу. Сегодня ОИЯИ – это флагман российской и мировой науки. В его лабораториях ведутся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования с разработкой и применением новейших технологий», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что учёные института внесли колоссальный вклад в науку, а сейчас приближаются к новым открытиям. В стенах ОИЯИ идёт работа над выдающимися проектами мирового класса. Растёт число соглашений между институтом и организациями различных стран
«Поздравляю весь коллектив уникальных специалистов института и лично его директора, академика Григория Владимировича Трубникова! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в научно-исследовательской деятельности, новых научных открытий во имя науки и будущего», – добавил Тихомиров.
Он уверен, что этот год для сотрудников ОИЯИ будет наполнен новыми открытиями, достижениями и результатами.

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Более 1 тыс. домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование
26 марта 2024, 21:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году заменят газовое оборудование более чем в 1 тыс. многоквартирных домах. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Работы проведет Фонд капитального ремонта Подмосковья в рамках региональной программы. Так, системы газоснабжения обновят в 106 многоквартирных домах городского округа Красногорск, 81 доме Раменского, 63 зданиях Шаховской и 55 многоэтажках городского округа Орехово-Зуевский», – говорится в сообщении.
Уточняется, что газовщики произведут в каждой квартире монтаж новых газовых труб, установку диэлектрических вставок, а также системы автоматического контроля загазованности с использованием датчиков «ГазКонтроль».

Все газовые магистрали подлежат замене через 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов региона можно на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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В Совфеде обсудили вопросы улучшения помощи, оказываемой больным с предиабетом
26 марта 2024, 20:41

Фото: istock / Maya23K

Комитет Совета Федерации по социальной политике 4 марта 2024 года провел совещание на тему «Совершенствование нормативного регулирования профилактики диабета 2 типа и оказания медицинской помощи больным с предиабетом».
Участники совещания отметили, что сейчас в России насчитывается более 6 миллионов взрослых и около 60 тысяч детей с установленным диагнозом сахарный диабет. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, количество пациентов с формами скрытого сахарного диабета значительно превышает количество пациентов с уже установленным диагнозом.

В ходе заседания приняли к сведению данные участников рабочего совещания по вопросам профилактики диабета второго типа и оказания медицинской помощи больным с предиабетом.

Органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо продолжить работу по увеличению охвата населения при проведении диспансеризации и скрининга в целях раннего выявления нарушений толерантности к глюкозе, а также начать ведение регистра выявленных пациентов с предиабетом, чтобы обеспечить их диспансерное наблюдение.

Помимо этого, необходимо обеспечить внедрение в клиническую практику терапевтов и выделить финансирование единых стандартов первичной медпомощи взрослым при предиабете в рамках тарифных соглашений с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, разработанных Минздравом России.

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