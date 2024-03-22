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Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов

22 марта 2024, 18:31
Фото: istockphoto.com/finwal

Фото: istockphoto.com/finwal

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.
«Идёт усиленная выработка дофамина и серотонина. Наблюдаются перепады настроения. Снижается концентрация внимания, появляется бессонница, учащаются эмоциональные срывы, а иногда к этому списку прибавляются и неврозы. Обмен веществ резко ускоряется», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Однако, такие симптомы встречаются не у всех людей в этот период. При обнаружении у себя таких признаков врач рекомендовал обратиться к себе и своим эмоциям, понять себя и своё тело.


Ранее медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский также заявлял, что с наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения, а также рассказал, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры».

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#симптомы
#весна
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Названы сроки благоустройства сквера у Ильинского пруда в Раменском
22 марта 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Благоустройство сквера у Ильинского пруда в Раменском городском округе запланировано провести в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году планируем благоустройство парков, лесопарков, пешеходных зон, площадей, веломаршрутов, набережных и скверов. Вокруг пруда создадут новую дорожно-тропиночную сеть, обустроят парковку. Там появятся спуски к воде со смотровыми площадками, установят детские и спортивные площадки, будет выполнено озеленение и проведено освещение территории», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Благоустройство сквера у Ильинского пруда планируют завершить в августе. Работы будут проводить по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».


Фото: пресс-служба Минблаго МО

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, как пережить сезон цветения: календарь аллергика, отличие от простуды
Календарь аллергика 2024: когда и что цветет в России
22 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/Alkimson

Весна для аллергиков – особенно сложный период. Самым лучшим способом пережить сезон цветения является изоляция, однако не у всех есть возможность не выходить из дома или сменить климатическую зону. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».

Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве и Подмосковье


Март–апрель


В это время в России начинают цвести ольха, верба и лещина. На юге расцветает абрикос, алыча, кипарис и верба, в Крыму – голубая ель, кизил и первоцвет.

В Москве и Подмосковье в это время цветет ива, орешник, осина и тополь.

Апрель–май


В большинстве российских регионов в конце апреля или середине мая начинают цвести: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина.

В Москве и области в это время ожидается цветение дуба и сосны.

Май–июнь


Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Пыльца пойдет от цветения сосен, елей, ржи, тимофеевки, овсяницы и мятлики.

В Москве и Подмосковье начнут цвести: одуванчик, костер, лисохвост, липа.

Июнь — Август


Во второй половине лета российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. В Москве и Подмосковье эти растения также начнут цвести в этот период.

Август – Сентябрь


В начале осени аллергики страдают от пыльцы полыни, амброзии и лебеды. Кроме того, спровоцировать аллергическую реакцию могут плесневые грибы.

В Москве и Подмосковье растения-аллергены также начнут цвести в этот период.


В чем особенность сезона аллергии в 2024 году


Аллергологи предупреждают, что весной могут быть «пыльцевые бури». Этому способствовали обильные осадки в виде снега и повышенная влажность воздуха. Такие бури продолжаются в течение двух недель. Однако в те дни, когда погода ветреная, пыльца поднимается и попадает в верхние слои атмосферы, что усложняет ее оседание и приводит к аллергии.

Прежде подобная ситуация наблюдалась в 2012 году. Тогда после снежной зимы многие растения зацвели одновременно, что привело к мучениям аллергиков.

Как аллергикам пережить сезон цветения


1. Изоляция


Смена климата или изоляция, хотя бы на время активного цветения – идеальный выход для людей, страдающих аллергией, однако такой способ подходит не всем.

2. Очищение воздуха


Облегчить симптомы аллергии позволит очищение воздуха. Очистительные приборы нужно установить в доме и на месте работы. Устройства помогают как взрослым, так и детям-аллергикам.

3. Питание


Как правило, у человека возникают аллергические реакции на несколько продуктов или растений. Для тех, кто расположен к аллергии, важно обратить внимание и на питание. В период обострения, рецепторы становятся более чувствительными, поэтому любой продукт может стать раздражителем. О том, что безопасно употреблять в период цветения растений, лучше уточнить у врача.

4. Терапия


Существует ряд добавок и препаратов, которые облегчают симптомы аллергии или вовсе заглушают ее. Однако применять любые лекарственные средства необходимо только после консультации с врачом.

5. СИЗ как защита от аллергенов


Аллергологи советуют не пренебрегать в период цветения растений средствами индивидуальной защиты. Для этого можно использовать медицинские маски или респираторы, которые позволят защитить органы дыхания и сократить количество вдыхаемой пыльцы.

Как отличить аллергию от простуды


Иногда отличить простуду от аллергии очень сложно. Вирусы видоизменяются, приобретают новые формы и порой протекают бессимптомно. Легкое течение болезни можно легко спутать с аллергией и наоборот. Врачи советуют проходить скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.

Однако существуют некоторые отличия между простудой и аллергией, которые встречаются наиболее часто.

Аллергическая реакция организма не сопровождается высокой температурой, тем более стоит бить тревогу, если повышенная температура тела держится несколько дней. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию, что принципиально отличает ее от простуды.

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#подмосковье
#погода
#растения
#аллергия
#питание
#маски
#изоляция
#болезни
#сиз
#вирусы
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В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в России
Член комитета обороны ГД Заварзин: для мобилизации нет причин
22 марта 2024, 18:27

Фото: iStock/scaliger

В армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту. Такое заявление сделал член комитета по обороне Виктор Заварзин.
«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников», — пояснил Заварзин в беседе с изданием «Подъем».

Таким образом, по словам депутата, вопрос о новой мобилизации в России пока не стоит.

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#мобилизация
#россия
#вс рф
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Техэксперт Войлов заявил о росте строительных проектов в России в этом году
22 марта 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов заявил, что в этом году в России прогнозируется рост числа строительных проектов.
«Внимание девелоперов направлено на Приволжье, Урал и Сибирь. Среди регионов лидерами по количеству новых проектов стали Приволжский и Уральский федеральные округа. В каждом регионе рост составил 141%. На третьем месте Сибирский федеральный округ. Рост по количеству подготовленных проектов в 2023 году составил 136% и превысил значения двух предыдущих лет», — добавил в беседе с «Известиями» Войлов.

Он также отметил, что в отрасли сохранится и даже усилится цифровизация.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса «комфорт-плюс». В первую очередь в жилом комплексе будут возводить три жилых дома, в которых будет подземный паркинг и детский сад на 500 мест.

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#строительство
#цифровизация
#рост
#россия
#регионы
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В Подмосковье состоится первая «Подростковой биржи труда»
22 марта 2024, 17:36

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области

«Подростковой биржи труда» пройдет 18 апреля в городском округе Раменское. Об этом уточнила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области.
Проект «Детская биржа труда» реализуется совместно с министерствами образования, инвестиций, социального развития Московской области и уполномоченного по правам предпринимателей Московской области.

«В рамках проекта, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Московской области проведет онлайн-обучение для представителей бизнеса, на тему основных изменений в законодательстве в части трудоустройства несовершеннолетних. Программа мероприятия еще в процессе доработки. Но уже могу сказать, что ребят в Раменском ждут всевозможные мастер-классы и встречи с предпринимателями, которые готовы взять их на подработку», — поделилась уполномоченная по правам ребенка Ксения Мишонова.

Стоит отметить, что в регионе порядка 80% готовы работать в свободное от учебы время.

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#ксения мишонова
#обучение
#мероприятия
#биржа
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В Домодедове построят кластер ИЖС «Максимиха» на 6,5 тыс домов
22 марта 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Домодедово появится новый кластер индивидуального жилищного строительства «Максимиха». Его концепцию одобрил Градостроительный совет Московской области, сообщили в Минжилполитики региона.
«Группа «Самолёт» возведёт на территории площадью 668 га 6 тыс. 585 индивидуальных жилых домов с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Дома будут строить по договорам долевого участия и предавать под ключ – с отделкой и подключением к центральным коммуникациям. Завершить реализацию проекта планируют в 2032 году», – говорится в сообщении.
Новый загородный кластер будет представлять собой огороженную благоустроенную территорию в едином архитектурным стиле, с внутренней транспортной сетью, пешеходными и велосипедными дорожками, собственной управляющей компанией и круглосуточной охраной.

В кластере будет несколько детсадов суммарно на 1160 мест, школа на 2,4 тыс. мест и поликлиника на 320 посещений в смену. На территории появятся общественные пространства и рекреационные зоны, коворкинг, детский досуговый центр, клубный дом и спортивные объекты с бассейном.

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#минжилполитики мо
#строительство
#дома
#домодедово
#инфраструктура
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели отработали приемы спасения человека, провалившегося под лед
22 марта 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по спасению человека, который провалился под лед.Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
Учебная тренировка проводилась на территории реки Пехорка в городском округе Балашиха.

«Пытаясь сократить путь и пренебрегая безопасностью, рыболовы, например, выходят на тонкий лед и проваливаются. А чтобы вызволить человека из ледяной воды, даётся не так много времени. Поэтому спасатели постоянно тренируются, оттачивают свои навыки, перепроверяют оборудование и снаряжение — словом делают всё, чтобы быть готовыми оперативно оказать помощь пострадавшему», — поделился руководитель ПСЧ-201 Игорь Туз.

Стоит отметить, что тренировки на водоёмах проходят ежегодно раз в квартал. Благодаря

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#подмосковье
#мособлпожспас
#спасение
#человек
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В Подольске обустроят и отремонтируют более 20 пешеходных дорожек
22 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

24 пешеходные дорожки планируется проложить и отремонтировать на территории городского округа Подольск, подряд на выполнение данной работы уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет снять деформированное асфальтобетонное покрытие, разобрать бортовые камни, заново заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить бортовые камни и выполнить все прочие необходимые работы по обустройству пешеходных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 12 миллионов 479 тысяч 23 рубля 20 копеек. Заявки принимаются до 9 апреля. Заказчиком работы выступает комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Подольск.

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#подольск
#благоустройство
#пешеходная зона
#комитет по конкуретной политике мо
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Эксперт по страхованию Лободин объяснил аварийность такси Datsun
22 марта 2024, 17:28

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин заявил, что высокая аварийность такси марки Datsun объясняется тем, что на таких машинах экономкласса чаще всего быстро ездят.
«Более простые и недорогие машины закупают для перевозок в экономклассе, для которого характерна более быстрая езда — чтобы быстрее выполнять заказы и за счёт их количества и скорости выполнения компенсировать расходы по аренде и комиссии агрегатора. Отсюда и более высокая аварийность», — пояснил в беседе с «Известиями» Лободин.

Datsun стала самой аварийной маркой автомобилей в такси в прошлом году в России.

Ранее председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснял рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.

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#такси
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#рейтинг
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