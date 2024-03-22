Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.
«Идёт усиленная выработка дофамина и серотонина. Наблюдаются перепады настроения. Снижается концентрация внимания, появляется бессонница, учащаются эмоциональные срывы, а иногда к этому списку прибавляются и неврозы. Обмен веществ резко ускоряется», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Однако, такие симптомы встречаются не у всех людей в этот период. При обнаружении у себя таких признаков врач рекомендовал обратиться к себе и своим эмоциям, понять себя и своё тело.
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