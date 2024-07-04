Психолог Дугенцова назвала варианты ответа хамам на курортах

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Психолог Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.
Первая тактика заключается в раскрытии своих эмоций и чувств обидчику, что должно застать его врасплох и обескуражить. Вторым методом является обесценивание всех слов хама. Кроме того, в-третьих, эффективным может быть игнорирование оппонента.
Ранее Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.
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«Тот, кто хамит, старается унизить вас, и за счёт этого повысить свою самооценку/значимость, поэтому, проще пожалеть этого человека внутри себя и не брать близко к сердцу его слова, что будет отличным решением проблемы», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.
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Мелисса Тимофеева