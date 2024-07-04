«Лежу на диване и пью пиво»: Психолог раскрыла, как быть, если мужчина зарабатывает меньше

Размер зарплаты и платежеспособность всегда были одним из важных критериев мужского успеха. По традиции, мужчины в паре занимают позицию «добытчика». Но в некоторых случаях женщина зарабатывает наравне с мужчиной или даже больше, что приводит к частым конфликтам внутри семьи и даже к разрыву отношений.