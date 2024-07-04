«Лежу на диване и пью пиво»: Психолог раскрыла, как быть, если мужчина зарабатывает меньше

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Размер зарплаты и платежеспособность всегда были одним из важных критериев мужского успеха. По традиции, мужчины в паре занимают позицию «добытчика». Но в некоторых случаях женщина зарабатывает наравне с мужчиной или даже больше, что приводит к частым конфликтам внутри семьи и даже к разрыву отношений.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для современных пар нет проблемы в том, что кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше.
По словам психоаналитика, не каждый человек умеет себя продвигать и быть успешным даже при наличии востребованности в своей профессии. А партнер, находящийся рядом, может научить этому навыку.
Она добавила, что женщина, зарабатывающая больше, не должна упрекать своего мужчину, потому что это может подвергнуть его эго большому унижению.
Ирина Смолярчук отметила, что перед тем, как люди решают заключить брак, они должны обговорить все детали, включая семейный бюджет, потому что это основа взаимоотношений.
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«В такой истории женщина очень быстро подтягивает мужчину либо в свой бизнес, либо она дает ему проверенные схемы, где он, даже находясь в своей стезе, сможет продвигаться. Она даст ему стартап и подскажет, как это делать», — сказала эксперт.
По словам психоаналитика, не каждый человек умеет себя продвигать и быть успешным даже при наличии востребованности в своей профессии. А партнер, находящийся рядом, может научить этому навыку.
«Профессора, у которых я училась, до сих пор ходят в стоптанных ботинках, потому что они не умеют продавать свое амплуа. А другой самозванец сумеет рассказать про успешный успех и стать миллионером. Умению себя позиционировать и продавать можно научить своего близкого человека. На то она и семья, чтобы один подтягивал другого. Страшно, когда муж говорит: «Я не хочу продвигаться, меня устраивает мой минимум, зато после работы я не так дергаюсь круглые сутки, а лежу на диване и пью пиво». Тогда зачем они встретились? Это не семья», — объяснила специалист.
Она добавила, что женщина, зарабатывающая больше, не должна упрекать своего мужчину, потому что это может подвергнуть его эго большому унижению.
Ирина Смолярчук отметила, что перед тем, как люди решают заключить брак, они должны обговорить все детали, включая семейный бюджет, потому что это основа взаимоотношений.
«Я за то, чтобы люди имели пробные и гостевые браки. Они должны пожить и понять, насколько им вместе хорошо не только в постели, как это обычно бывает, а еще и во время распределения расходов, насколько расходы и общие ценности совместимы. Для кого-то ценность — поехать в дубайскую страну и заплатить огромные миллионы, а для другого купить на эти миллионы домик в деревне», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева