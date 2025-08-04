Автоэксперт дал советы по выбору китайского автомобиля

04 августа 2025, 17:09

Лигачев: Покупая китайскую машину, надо смотреть на пробег и число владельцев

Фото: istockphoto/igoriss

Рынок китайских автомобилей в России действительно демонстрирует рост, и многие покупатели начинают рассматривать их как альтернативу более традиционным маркам. Как отметил автоэксперт Константин Лигачев, важно учитывать несколько ключевых факторов при выборе китайского автомобиля.





Год выпуска: Автомобили старше 10 лет могут иметь проблемы с коррозией и электроникой, что может привести к дополнительным расходам на ремонт и обслуживание.



Пробег и количество владельцев: Оптимальным вариантом являются автомобили, выпущенные в период с 2018 по 2022 год, с пробегом до 100–150 тыс. км. Это обеспечит более высокую надежность и меньшие риски.



Лигачев также сравнил текущую ситуацию с китайскими автомобилями с тем, что происходило с корейскими марками, которые сначала воспринимались скептически, но со временем завоевали доверие покупателей благодаря улучшению качества.



Важно помнить, что перед покупкой стоит тщательно проверять автомобиль, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Это включает в себя осмотр состояния кузова, проверку работы электроники и оценку общего состояния машины. Таким образом, при правильном подходе китайские автомобили могут стать достойным выбором для российских покупателей.





«Если раньше китайские автомобили действительно были сырыми, то сегодня их качество сопоставимо с бюджетными европейскими и корейскими моделями. Главное — не покупать "кота в мешке" и тщательно проверять машину перед покупкой», — заключил Лигачев в беседе с изданием «Татар-информ».



