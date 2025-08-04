Заявки на премию Moscow Startup Summit будут принимать до 15 августа
Менее двух недель остаётся до завершения приёма заявок на премию Moscow Startup Summit, посвящённую венчурной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
Основной задачей премии является выявление наиболее эффективных практик лучших игроков инновационного рынка. Кроме того, премия должны вдохновить инвесторов и крупный бизнес поддержать технологических предпринимателей.
«Заявки на премию принимаются в 17 номинациях, разбитых на пять основных направлений: «Стартапы», «Венчурные инвесторы», «Корпорации», «Сообщества и медиа» и «Регионы и вузы», — отмечается в сообщении.Заявку можно подать в онлайн-формате на сайте Moscow Startup Summit. Там же размещена подробная информация о премии. Приём завершится 15 августа. Затем будут определены лауреаты, а 2 октября состоится церемония вручения.