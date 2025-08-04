Заявки на премию Moscow Startup Summit будут принимать до 15 августа

04 августа 2025, 16:10

Фото: istockphoto.com/peshkov

Менее двух недель остаётся до завершения приёма заявок на премию Moscow Startup Summit, посвящённую венчурной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.





Основной задачей премии является выявление наиболее эффективных практик лучших игроков инновационного рынка. Кроме того, премия должны вдохновить инвесторов и крупный бизнес поддержать технологических предпринимателей.





«Заявки на премию принимаются в 17 номинациях, разбитых на пять основных направлений: «Стартапы», «Венчурные инвесторы», «Корпорации», «Сообщества и медиа» и «Регионы и вузы», — отмечается в сообщении.