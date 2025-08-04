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Заявки на премию Moscow Startup Summit будут принимать до 15 августа

Фото: istockphoto.com/peshkov

Менее двух недель остаётся до завершения приёма заявок на премию Moscow Startup Summit, посвящённую венчурной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.



Основной задачей премии является выявление наиболее эффективных практик лучших игроков инновационного рынка. Кроме того, премия должны вдохновить инвесторов и крупный бизнес поддержать технологических предпринимателей.

«Заявки на премию принимаются в 17 номинациях, разбитых на пять основных направлений: «Стартапы», «Венчурные инвесторы», «Корпорации», «Сообщества и медиа» и «Регионы и вузы», — отмечается в сообщении.
Заявку можно подать в онлайн-формате на сайте Moscow Startup Summit. Там же размещена подробная информация о премии. Приём завершится 15 августа. Затем будут определены лауреаты, а 2 октября состоится церемония вручения.
Лев Каштанов

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