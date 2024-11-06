Психолог Дугенцова объяснила, почему не стоит запрещать подросткам соцсети

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что запреты соцсетей и интернета для детей и подростков вызовет лишь больше негатива и ненависти со стороны ребят.
«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ, и никто не переживал», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Кроме того, она отметила, что сегодня дети и подростки налаживают коммуникацию, которая является очень важной частью развития личности, именно посредством Сети.
Ранее психолог Майя Голубева заявила, что при ситуации, когда родители разводятся, а затем вступают в новый союз с другим партнёром, ребёнку стоит честно и открыто объяснить ситуацию, отметив, что ни маму, ни папу ему заменять никто не станет.
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