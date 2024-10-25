Россиянам раскрыли, как подготовить ребёнка к появлению в семье «нового родителя»

Фото: iStock/evgenyatamanenko
Психолог Майя Голубева заявила, что при ситуации, когда родители разводятся, а затем вступают в новый союз с другим партнёром, ребёнку стоит честно и открыто объяснить ситуацию, отметив, что ни маму, ни папу ему заменять никто не станет.
«Важно объяснить ребёнку, что папа, как и мама, у него один. Никто их заменять не будет. Но расставлять акценты стоит на том, что новый человек в вашей жизни подарит защиту и любовь, а не станет причиной недомолвок между мамой и ребёнком. Будьте честными и открытыми. Объясните, что вы решили создать новую семью, и теперь в ней будет человек, который не претендует на роль отца, но будет его опорой и защитой. Уделите внимание чувствам ребёнка», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Голубева.
До этого психолог Дарья Дугенцова поддержала идею о создании специальных зон или комнат для психологической разгрузки.
«Замечательная инициатива! Когда человек имеет на работе простую мысль о возможности пойти в любой момент и расслабиться, как показывает практика, напряжение уже спадает и работоспособность увеличивается в разы. Тем более, если это не только мысль, но еще и возможность практики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Психолог Дарья Яушева заявляла, что фильмы ужасов могут быть опасны для психики, поскольку способны спровоцировать у человека панические атаки.
Читайте также:
Психолог Яушева предупредила об опасных последствиях просмотра ужастиков
Психолог Коробейникова озвучила неочевидные признаки конфликтов в семье
Россиянам раскрыли необходимость чтения сказок детям
Мелисса Тимофеева