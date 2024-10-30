Россиянам предложили интересный метод борьбы со стрессом

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Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов заявил, что снизить стресс и помочь расслабиться могут помочь онлайн-трансляции животных из зоопарка.
«Созерцание животных может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку. Есть исследования, которые показывают, что просмотр подобных роликов и видео помогает повысить продуктивность, понизить уровень стресса, переключить и сконцентрировать внимание в течение дня. Кроме роликов из соцсетей в общем доступе прямая трансляция из Московского зоопарка, где в режиме реального времени можно понаблюдать за жизнью его обитателей», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Хакимов.
А психолог Дарья Дугенцова заявила о негативных последствиях мнительности для человека.
«Перегрузка нервной системы, психологическое состояние может оставлять желать лучшего. Всё это за счёт того, то, что может появляться депрессивное состояние или тревожное расстройство. Всё это может сформироваться за счёт того, что человек мнительный», — прояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.
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