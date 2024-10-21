Россиянам раскрыли необходимость чтения сказок детям

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Психолог детской консультативной службы Майя Голубева заявила о важной роли сказок в развитии ребёнка.
Так, благодаря сказкам ребёнок развивает воображение, творческие способности, а также учится мыслить творчески и нестандартно.
Она отметила, что чтение сказок перед сном помогают ребёнку расти счастливым человеком.
До этого специалист по социально значимым проектам компании «Где мои дети» Светлана Михайлова заявляла, что основной проблемой травли детей в школах являются замалчивание и стыд.
Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
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«Чтение сказок с родителями создаёт тёплые и доверительные отношения. Это укрепляет семейные узы и способствует развитию эмоциональной связи между членами семьи. В сказках часто присутствуют положительные и отрицательные персонажи, которые демонстрируют разные модели поведения. Ребёнок учится различать добро и зло, хорошее и плохое, что помогает ему формировать моральные ценности и этические принципы», — добавила в беседе с RuNews24.ru Голубева.
Она отметила, что чтение сказок перед сном помогают ребёнку расти счастливым человеком.
До этого специалист по социально значимым проектам компании «Где мои дети» Светлана Михайлова заявляла, что основной проблемой травли детей в школах являются замалчивание и стыд.
«Так, каждый третий ребёнок предпочёл не говорить о хейте никому. Если дети готовы рассказать о буллинге, то чаще всего доверяют родителям и близким друзьям. Каждый седьмой смог довериться даже учителям. Меньше всего подростки доверяют братьям/сёстрам и психологам. Большинство из тех, кто не рассказали о случившемся, не сделали это, потому что считали, что никто не сможет им помочь», — прокомментировала в беседе с RT специалист.
Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
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Мелисса Тимофеева