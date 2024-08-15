Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году

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Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
«Когда ребёнок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками. Ещё попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона», — добавила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.
Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
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