Психолог Шиманская назвала метод недопущения подростковых банд

Фото: iStock/Ridofranz
Психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
Чтобы такие группы не вели асоциальный образ жизни, их надо правильным образом организовывать, считает специалист.
Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявлял, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.
Читайте также:
Психолог Кононов объяснил веру современных людей в гадалок и колдунов
Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором
«Важно, что общество и с точки зрения государства, и с точки зрения родителей, должно осознавать эту необходимость группирования и давать максимум возможностей для этого представления через создание адекватных групп. Создавая площадки, пространства, библиотеки с центрами, воркауты, вокруг которых, кстати говоря, объединяются прекрасные направления», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Шиманская.
Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявлял, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.
Читайте также:
Психолог Кононов объяснил веру современных людей в гадалок и колдунов
Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором
Мелисса Тимофеева