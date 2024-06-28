Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества

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Летние каникулы — это время, когда дети часто предоставлены сами себе, поэтому возрастает риск, что ребёнок попробует наркотики. О том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Главный признак того, что ребёнок начал употреблять наркотики, это несвойственное ему ранее поведение. Например, повышенный аппетит или потеря интереса к еде. Или состояние апатии, которое может резко смениться активностью или раздражением», — сказал Холдин.Он добавил, что особое внимание нужно обратить на глаза ребёнка.
«Признаками употребления наркотиков могут быть расширенные или сильно суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза», — пояснил Холдин.Кроме того, подозрительно, если ребёнок всячески скрывает, что у него появились новые друзья и уклоняется от разговора о своей компании.
Нарколог подчеркнул, что если факт употребления наркотиков подтвердиться, не надо устраивать ребёнку скандал, угрожать или запугивать. Родители должны взять себя в руки и поговорить с ребёнком спокойно. Нужно объяснить ему, как наркотики могут разрушить его здоровье и будущее. И как можно скорее обратиться к специалистам.
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