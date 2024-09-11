Психолог Дугенцова раскритиковала идею запрета квадроберов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что запрет квадроберов может нести за собой негативные последствия.
По её словам, сам запрет и всё вытекающее из него непонятны. К тому же, считает специалист, запрет будет лишь усиливать интерес детей и подростков к данной субкультуре.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.
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«Я странно отношусь к этой инициативе. С одной стороны, если это дети и привлекать их за это странно, а тем, кто старше, например, 14-летние подростки, это привлечение тоже мне непонятно. А чем еще должны заниматься дети в этом возрасте? Запрещая, мы усиливаем ещё больше интерес детей к подобному виду деятельности», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.
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Мелисса Тимофеева