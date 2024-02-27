«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал как мошенники используют нейросети

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В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы.
Сейчас ни для кого не секрет, что мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» рассказал, как не попасться на крючок злоумышленников.
Эксперт пояснил, что мошенники взламывают аккаунты, получают доступ ко всем контактам жертвы и рассылают сообщения, например, с просьбой срочно выслать деньги из-за какой-либо критической ситуации. С помощью нейросети они даже могут генерировать подтверждение от лица просящего, чтобы окончательно убедить жертву.
Соловьёв призвал в подобных ситуациях не спешить, перепроверять любую информацию и с недоверием относится к просьбам даже от аккаунтов друзей или родственников. Также стоит обратить внимание на манеру общения человека, например, использование нетипичных для речи слов. В случае малейшего сомнения нужно обратиться к просящему по другим каналам связи.
Эксперт напомнил, что мошенники всегда действуют быстро, пытаются вывести из равновесия и «подгоняют» жертву.
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Эксперт пояснил, что мошенники взламывают аккаунты, получают доступ ко всем контактам жертвы и рассылают сообщения, например, с просьбой срочно выслать деньги из-за какой-либо критической ситуации. С помощью нейросети они даже могут генерировать подтверждение от лица просящего, чтобы окончательно убедить жертву.
«Это уже работает довольно давно. Уже на протяжении полугода различным сотрудникам государственных организаций, библиотек, компаний, фирм, казначейства, действительно приходят в Телеграм сообщения якобы от их либо друзей либо руководителей. Подобные сообщения приходили даже членам Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Государственной Думы. Это абсолютно не новый способ, этот способ существует уже давно», — предупредил Соловьёв.Юрист заявил, что если у человека просят деньги, необходимо удостовериться в правдивости звонка или диалога в других мессенджерах, а в идеале с помощью личной встречи. Как правило, мошенники получают доступ к какой-то одной соцсети.
Соловьёв призвал в подобных ситуациях не спешить, перепроверять любую информацию и с недоверием относится к просьбам даже от аккаунтов друзей или родственников. Также стоит обратить внимание на манеру общения человека, например, использование нетипичных для речи слов. В случае малейшего сомнения нужно обратиться к просящему по другим каналам связи.
Эксперт напомнил, что мошенники всегда действуют быстро, пытаются вывести из равновесия и «подгоняют» жертву.
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Алина Юрчак